Salvini fa il gioco dell’infiltrato

Sarà pure un’impostura. Sarà pure un’illusione. Sarà pure una finzione. Sarà pure un inganno. Sarà pure un abbaglio. Sarà pure un Infiltrato. Ma per quanto possa far sorridere, l’adesione incondizionata di Matteo Salvini a un’agenda di governo moderata, europeista, anti nazionalista, anti lepenista, anti trumpiana e in definitiva anti salviniana, la verità è che la svolta dell’ex ministro dell’Interno più che indurre a una semplice derisione dovrebbe invogliare tutti, anche i nemici di Salvini, a una riflessione seria su cosa significhi per il sistema politico italiano avere una Lega che ridisegna il perimetro del centrodestra italiano.

È straziante l’idea, ma il primo whatever it takes di Draghi deve essere questo.

Mentre l’Infiltrato gioca la sua partita minuscola per il consenso non informato, sinistri scricchiolii consigliano all’opinione e al governo una serena e prudente rivalutazione delle cose virali. La scelta tecnica dei semafori regionali sta facendo il suo, si dice, e in funzione di standard numerici, dunque di criteri oggettivi, scattano allarmi arancione da una parte e dall’altra, e si reintroducono a macchia di leopardo zone rosse modello Codogno. Basta?

