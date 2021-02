La via di Draghi per evitare il lockdown passa dalle mini zone rosse.

La conferma del sistema dei colori impone automatismi per evitare i capricci delle regioni. I grafici di Speranza annunciano il picco della variante inglese a metà marzo. Il maggior potere ai sindaci e il giallo delle dimissioni sospese di Miozzo da capo del Cts.

Ametà pomeriggio Agostino Miozzo tira un mezzo sospiro di sollievo. “Se si confermerà questo cambio di atteggiamento, avremo già fatto un bel passo avanti”. Perché in effetti Roberto Speranza ha da poco annunciato la firma delle ordinanze con cui dispone l’ingresso in zona arancione di Campania, Emilia e Molise (che s’aggiungono a Toscana, Liguria, Abruzzo e Trentino), e nessuno ha aizzato la solita cagnara di contestazioni e prese di distanza. E così il dottore padovano, che all’insediamento del nuovo governo ha rassegnato le sue dimissioni da capo del Cts nelle mani del ministro della Salute (in un gesto di garbo istituzionale non privo di qualche cenno polemico) senza ricevere ancora alcun riscontro, prova a sorridere: “Speriamo che Mario Draghi porti ad adottare un nuovo metodo: più serenità e meno esternazioni pubbliche”.

