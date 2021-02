Ho ascoltato su radio origliare quanto si dice in giro e si scrive su La Stampa e su Repubblica.

Ho ascoltato su radio FAKE NEWS quanto si dice in giro e si scrive su La Stampa e su Repubblica. F.Q.

Sento e leggo: “noi non ci alleiamo con nessuno, alleanze è una parola terribile, non faremo mai alleanze né a destra né a sinistra, sarebbe come un panda che mangia carne cruda”.

È Grillo che parla e, come si vede, il panda é diventato un vorace carnivoro.

– il capo di gabinetto di Draghi, Antonio Funiciello, ha occupato la stanza che fu di Casalino.

Il locale é stato sanificato sei volte dalla squadra speciale che si occupa di peste, sono stati tolti gli specchi in cui si specchiava Richelieu ed é stato sigillato il balcone da cui Di Maio e la sua congrega annunciarono “la fine della povertà “.

– I grillini si disperano votando il governo Draghi: chi scoppia in lacrime, chi confessa una lacerante sofferenza, chi rischia una crisi di nervi, chi ammette stranamente di avere un odio viscerale per Matteo Renzi. Commovente la sfilata dei grillotti che alla Camera confessano in un minuto il No, il Ni, il non posso “perché me lo chiedono i miei 23 elettori delle primarie”. I grillini cercano di mantenere un self control, “ma sotto i banchi si infilano le unghie nel palmo delle mani, nella consapevolezza di essere stati incastrati da Matteo”.

Va in onda lo psicodramma degli psiconani 5 S.

– la mascherina non consente di vedere l’espressione di Draghi che si sorbisce 8 minuti 8 di Toninelli. Secondo me ha capito perché Toninelli ha sostituito i carabinieri nelle barzellette.

– Bersani ride dello streaming del 2013 in cui si fece ridicolizzare da Crimi. Felice di arrivare all’orgasmo ogni volta che lo rivede. Non ci sono più i comunisti di un tempo.

– sempre Bersani se la prende con Renzi perché “ci ha allontanati da una fisiologia democratica”. Così diceva il boia a Luigi XVI che non voleva seguirlo nel suo percorso verso la ghigliottina.

– é l’ora dei sottosegretari. E serpeggia la paura. I 5 stelle tremano perché il manuale Cencelli o il D’Hondt europeo si applicherà alla loro attuale rappresentanza, amputata di alcune decine di parlamentari. L’Italia é preoccupata all’idea che possano mancarci le menti eccelse di Castelli, Sibilia, Lezzi, ma si consola pensando che, nella Trimurti PD-Leu-Stelloni appena varata con la benedizione di Zingaretti, le numerose ministre PD si avvarranno dell’esperienza di Serracchiani, Ascani, Malpezzi.

– Draghi ipotizza un sistema fiscale “alla danese”, dove l’imposta più alta arriva al 55% e l’evasione allo zero %. Repubblica scrive che in Danimarca sono “tassati ma felici”. Da noi saremo “tassati e infelici” perché saranno felici solo gli evasori fiscali. A meno che, come si spera, Draghi non faccia il miracolo di far pagare le tasse eque a tutti. Fantascienza.

– la scuola chiuderà a fine giugno e riaprirà il 6 settembre. Per recuperare lezioni perdute o disintossicarsi dall’overdose didattica sul computer? Comunque il rispetto delle regole contro la Covid sarà assicurato dai militari. Tremano i pusher e i bulli.

– povero Galli del Sacco di Milano. Afferma che ha l’ospedale pieno di malati Covid mutanti e viene sbugiardato da chi, mentre lui é accampato nelle tv, frequenta il reparto e cura gli appestati. Bisogna capirlo. Ogni giorno parla al telefono con Speranza e vede da vicino la faccia di Lilly e ha la mente sconvolta.

– Conte riprenderà a insegnare nell’università di Firenze, pena la perdita della cattedra, forse dal 1 marzo. Gli studenti hanno chiesto quante palle potranno lanciare.

