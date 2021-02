Sicuramente sarò di parte ma,CULTURALMENTE non c’è nessuno che le possa star dietro.Parlo Maria Elena Boechi.La sua semplicità, senza prosopopea, un intervento scorrevole, senza eccessivo leggere, ma con contenuti diretti di cui ne notavo l’attenzione di Draghi nell’ascoltarla. Meno male ce di tanto in tanto parliamo bene di alcuni politici, sono le eccezioni che confermano le regole.

Qualcuno dice che è bella(verissimo) ma non guardatela….ascoltatela…..la cultura La classe nell’ esporre le proprie idee……fanno la differenza!!!! Bravissima.MEB,tanti, ancora, si meravigliano per la tua bravura,preparazione ecc. Stanno scoprendo l’ acqua calda.Col suo eloquio ti cattura è non riesci a cambiare canale poi arriva la Meloni è spegni la televisione.Davvero impressionante per lucidità e visione. Personalmente ho anche apprezzato il puntiglio della prima parte dell’intervento.

MA PERCHE I GRILLINI NON SANNO PARLARE COME QUELLI DI ITALIA VIVA ? PERCHE I GRILLINI SANNO SOLO OFFENDERE COME Bonafede. OK QUESTIONE DI CULTURA COMPETENZA EDUCAZIONE RISPETTO. CHE NELLA SETTA E NON SOLO,NON ESISTONO,CANCELLATE DAL LORO INTELLETTO PERSONALE E SETTARO.

