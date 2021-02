Oggi siamo più rassicurati e viviamo una migliore visione per il futuro

Caro Matteo,se esistesse ancora in questo paese un briciolo di onestà politica e intellettuale, ognuno dovrebbe farti un monumento e riconoscerti il merito e il coraggio di aver interrotto l’esperienza Conte, priva di prospettive per il cambiamento e il futuro del Paese, e aver creato le condizioni per il governo Draghi, che tutti oggi, chi per finta chi per convenienza, plaudono salendo sul carro del vincitore, incominciando dal PD.

E’ la sorte di tutti coloro che con passione e intelligenza hanno cambiato il mondo. Sei in buona compagnia.

Da amico di Pannella ricordo gli anatemi per le battaglie sui diritti civili di cui tutti oggi gli riconoscono il merito.Come mi diceva Marco scherzando, bisogna essere morti per essere vivi.

La nostra sfida è essere vivi quando siamo acora vivi. Sono certo che ce la faremo perche’ come dice il proverbio ripreso da Italia Viva: “tentano di seppellirci ma non sanno che siamo semi”.

Un abbraccio

