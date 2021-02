Matteo Renzi, per giustificare un’assurda crisi di governo, aveva dichiarato che “il Recovery Plan va riscritto integralmente” e che “una buona squadra lo riscrive in tre giorni”. Ma sapete chi è che la pensa diversamente? Nientemeno che la Commissione Europea. In una lettera inviata l’11 febbraio all’allora ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il vice presidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, elogiava il lavoro del Governo Conte. In particolare, si apprezzava “l’impostazione generale del Recovery Plan e il dialogo costruttivo con la Commissione”, nonché “gli sforzi compiuti dall’Italia per contenere la pandemia e limitarne l’impatto sull’economia”. Il tutto, scritto nero su bianco, è disponibile e consultabile sul sito del Mef. Insomma: voler riscrivere integralmente il Piano di Rinascita era una pretesa senza capo né coda. O forse, più che una pretesa, un vero e proprio pretesto. Vogliamo dire grazie, allora, a Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola

per il grande lavoro che hanno fatto. Un lavoro che difenderemo sempre da chi, invece, preferiva dedicare le sue giornate unicamente a demolire.

Purtroppo c’è qualcosa di molto peggiore che non sia solo la consapevolezza della essenza del cosiddetto Partito Democratico. Il qualcosa di molto peggiore è la costante mistificazione della realtà. IL TEMA alla base della “incomprensibile”, per molti politologi, crisi del Conte 2 e che ha determinato la nascita del Governo Draghi, e che io, personalmente, che politicamente non sono nessuno, ho postato più volte è solo quello: Il tentativo maldestro e complice di utilizzare parte dei Fonti del Recovery Fund, non per lo sviluppo necessario della nazione, ma solo per coprire 8 miliardi, dello stratosferico buco di bilancio italiano. E già questo è, a mio modestissimo parere, la “cifra” esatta del sig. Giuseppe Conte e del suo Governo M5s, PD, Leu. Questa mistificazione è parte integrante della miseria e del plagio che viene perpetrato volontariamente e continuamente su milioni di cittadini ignari, di questa nazione.

Mi chiedo come sia possibile, ancora oggi, che milioni di elettori in buona fede vengano ancora turlupinati da costoro che oggi guidano il Partito Democratico e che hanno tradito nei fatti le premesse con cui al Lingotto di Torino fu fondato il PD: come un soggetto che fosse laico, liberale, radicale, riformista e democratico e che nulla doveva avere a che fare né, con il comunismo sconfitto dalla storia e dalle dure leggi dell'economica, che pure pretendeva di dominare né dal catto comunismo suo alleato.

Poiché vedo che molti si ripetono, mi permetto con cortesia di dire che … Non c’è bisogno di fare l’elenco della spesa di tutte le doglianze di questa nazione, che non funziona. È una nazione l’Italia che non funziona e non potrà mai funzionare: perchè il suo sistema istituzionale è sommamente irrazionale. Ma, si badi bene, nella irrazionalità, sopravvivono e molto bene tutte le corporazioni di interesse, che impongono le loro visioni ed i loro interessi economici ai danni di tutti gli altri cittadini di questa nazione. Il bello o il paradossale, fate un po’ voi, è che tutti chiedono di cambiare ma nessuno vuole rinunciare ai privilegi comunque raggiunti. Tanto è vero che quando si è trattato di cambiare veramente il modo ed il metodo di far funzionare questa nazione, il 4 dicembre del 2016, il 48,9% dei cittadini, influenzati e plagiati direttamente da tutti gli oligarchi, di tutti i partiti, dei sindacati e delle principali corporazioni di interesse (Magistratura e Giornalisti in primis) hanno votato NO, contro il 41,1 %, che evidentemente non hanno interessi personali da difendere, o meglio li hanno ma nell’interesse collettivo della nazione e che hanno votato SI.

DETTO CIO! AMICI PIDIOTI MI FANNO SAPERE: perchè non ti prendi l’impegno per il futuro prossimo di andare a vedere se sarà modificato/completato o no? RISPONDO: Non vi preoccupate che sarà fatto. Vi ricordo sommessamente che la Commissione europea ha solo espresso un giudizio “generale” sulla bozza invita dal Conte 2 e che i piani particolareggiati che debbono impegnare la nazione a fare in due tre anni quello che che non si è mai riusciti a fare negli ultimi quaranta anni debbono ancora essere scritti. Io visto che vi conosco bene. Vi inviterei a non fare il tifoso e di osservare solo i fatti. E scusate ma vorrei da cittadini contribuente chiedere: Se il recory fan era scritto benissimo ed elogiato da tutti, perché appena Conte ha dato le dimissioni, lo spread ha fatto un enorme balzo indietro e la borsa uno altrettanto importante in avanti? Cosi tanto per imparare qualcosa sia di politica che di economia! PS: PARLIAMO AMICI DI COSE CONCRETE CERTIFICATE NON FAKE!Nicola Danti eletto di IV al Parlamento Europeo, quindi addetto ai lavori ha specificato che:Oggi il Pd per attaccare Renzi dice: “l’Europa ha elogiato il Recovery Plan e quindi i motivi della crisi erano inutili”Ecco sbagliano entrambi. E non perché la verità stia nel mezzo ma perché la realtà è proprio un’altra. L’Italia ad oggi non ha ancora inviato il testo del Recovery Plan se non una bozza approssimata e generale alla quale l’UE ha risposto nemmeno direttamente dicendo che si, certo, vengono rispettate le indicazioni generali ma che servono riforme, serve chiarezza e serve fare presto. Ricordo che si parla di Recovery Plan da circa 9 mesi. Il governo uscente in questi 9 mesi non è arrivato a redarre il testo definitivo e quindi non ha alcuna risposta concreta dall’UE. E io di questo non mi vanterei. L’iniziativa di Italia Viva a detta dei membri dello stesso governo è servita a migliorare alcuni punti. E ora a darci un governo che io penso riuscirà a scrivere il piano bene e senza perdere tempo. Se sarà vero lo vedremo osservando i fatti. Nel frattempo fossi il Pd eviterei di giocare alla propaganda. Ci pensa già Salvini

