E bravo Renzi! Dopo essere stato negli ultimi anni l’unico argine al populismo – compreso quello rosso ch’è il peggiore di tutti perché rivestito d’ipocrisia – e aver evitato che l’Italia precipitasse definitivamente nel baratro in almeno un paio di occasioni, facendo in modo così di mantenerla Viva nonostante le martellate ricevute dal 2016 in poi (data che sarebbe potuta essere il punto di partenza per un corso nuovo del nostro beneamato Paese, ma purtroppo grillini e dittaroli preferirono allora le sabbie mobili nelle quali oggi sguazzano e però anche affogano) abbattendo il peggiore governo della storia repubblicana e monarchica, egli ha non solo consentito l’avvento di Draghi a Palazzo Chigi, ma pure ha innescato la catena di eventi che sta portando alla redenzione di Salvini da profeta putiniano e antieuropeo a colui che non ha problemi nel pronunciare frasi tipo: “Prima gli Europei”. Poteva riuscirci soltanto lui.

QUESTE SONO LE OPINIONI DI UNO ZELOTA RENZIANO (per chiarirci, in modo che chi sia urtato passi oltre)

Nella mia qualità di zelota renziano, come mi chiama un mio autorevole amico (sempre meglio che “metastasi”), vorrei suggerire ai miei compagni di fede di non irritarsi per la frase che Stefano Bonaccini avrebbe (non l’ho ascoltato) pronunciato a Piazza Pulita, secondo la quale il ritorno di Salvini al Governo è avvenuto “per responsabilità di Matteo Renzi”.

È vero, ed è vera anche l’altra cosa detta dal governatore dell’Emilia-Romagna: anche la premiership di Mario Draghi è responsabilità di Matteo Renzi. Non da solo, certamente; ma non è affatto strano che sia lui, se non il demiurgo, sicuramente il primum movens di questa legislatura.

Esito paradossale, considerato che l’ex-premier è stato il principale sconfitto delle elezioni di marzo 2018; ma indiscutibile alla prova dei fatti.

Lo è stato fin dal principio, quando ha impedito che un Pd tramortito si consegnasse al mortale abbraccio del populismo trionfante, nel quale si sarebbe dissolto in un gregariato senza dignità. Lo è stato in maniera plateale nell’estate del 2019, quando la mossa del cavallo ha frustrato il disegno salviniano di andare a nuove elezioni che avrebbero gettato l’Italia nel caos e forse favorito la spregiudicata richiesta di pieni poteri; e lo è stato nel determinare la crisi del Governo Conte (che si sarebbe potuta evitare se il presidente del Consiglio non si fosse reso ai furori belluini dei vari asfaltatori, da Casalino a Scanzi e Travaglio) e nell’assecondare l’iniziativa coraggiosa e indispensabile di Sergio Mattarella.

Come ha fatto? Se proviamo a liberarci dalle fumisterie sul bullo incoerente, sul narciso caratteriale e le altre definizioni con cui i mediocri cercano alibi alla loro ottusità, mi pare che l’unica risposta stia nell’avere avuto un piano e una visione nel deserto di lungimiranza dell’attuale fase politica.

Il matto in tre mosse è stato costruito prima compattando i populismi e attendendo la loro inevitabile deflagrazione (Hari Seldon e la sua psicostoria non avrebbero fatto di meglio), poi separandoli e disarmandoli uno alla volta, secondo il metodo degli Orazi e Curiazi. Da ultimo schiacciandoli sulle loro contraddizioni. La Lega, partito più strutturato, ha retto meglio, la gassosa galassia pentastellata si è avvitata in una spirale di autoannientamento. Ma la rotta del populismo (speriamo non momentanea) non avrebbe potuto essere più completa.

Perché il Salvini che è oggi al Governo non è certo quello dei pieni poteri, e il Di Maio che continua a essere alla Farnesina non è certo quello dello sciagurato MoU con la Repubblica Popolare Cinese. Un salutare bagno di realtà, di cui i discorsi di Mario Draghi sono il puntuale riscontro, è precipitato sulla classe politica italiana. E il rubinetto della doccia lo ha azionato il leader di Italia Viva.

Il prezzo di avere avuto ragione è stato e sarà molto alto, in un Paese che non ama la lungimiranza; e i fiumi di odio e di liquami immessi nei social sono un veneficio che peserà. Io però devo confessarvi che non sono mai stato così soddisfatto e felice di essere uno zelota