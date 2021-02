Quindi quindi quindi amettetelo Renzi e un genio politico e vi ha messo al angolo, attenti che se non cambiate linea politica ateggiamento e mentalita,il ko e vicino.

1) Mattarella lo ha scelto Renzi…che su questo ha rotto con Berlusconi, giocandosi il suo appoggio per le riforme e per il referendum 2016.

2) il Conte 2 lo ha imposto Renzi per distruggere l’asse Salvini-Grillo e isolare la Lega… ma ha dovuto mettere da parte il giusto risentimento per il male che i grillini infliggevano quotidianamente a lui e al PD con false accuse.

3) il Conte 3 è stato impedito da Renzi, che ha denunciato l’inadeguatezza e la pericolosità di un governo incapace di progettare il rilancio dopo la peste, forcaiolo sulla giustizia, ridicolo sulla scuola…ma ha dovuto ritirare i suoi ministri e farsi carico del lavoro sporco che il PD e parte dei 5S non hanno voluto fare o, meglio, non condurre in porto.

4) Draghi era da un anno indicato da Renzi come il leader ideale per la ripresa del Paese… e ha rinunciato in tal modo a condizionare brutalmente un eventuale Conte ter.

Solo chi è in mala fede non riconosce a Renzi quanto dicono gli osservatori politici più obiettivi in Italia e nel mondo: aver indicato Draghi ha sfasciato i 5 stelle, rivelato la pochezza della leadership di Zingaretti e annullato la presenza dei dalemiani, evidenziato i limiti strutturali di Leu, costretto Salvini a rinnegare la politica populista, accentuato la crisi del berlusconismo.

Che lo abbia fatto un leader accreditato del 2% non depone per la sua spregiudicatezza, ma rivela impietosamente la nullità dei suoi avversari, l’anchilosi del parlamento e l’assenza di leader capaci di interpretare le esigenze della Nazione e di guidarla fuori dalla crisi sanitaria, economica e sociale.

Raramente in Italia un uomo solo ha saputo condizionare la politica italiana come Renzi negli ultimi tre anni e mai un politico è stato odiato non per i suoi crimini, inesistenti se non nell’informazione serva e drogata, ma per le sue capacità di statista, riconosciute nel mondo.

Una rivoluzione che avrebbe dovuto guidare la Sinistra seriamente riformista, se si fosse mostrata meno ossessionata da Renzi e più attenta al pericolo della Destra populista di Salvini e peronista di Grillo.

Incolpare Renzi di aver sostituito un Conte incapace con un Draghi competente, e non riconoscere che ha anteposto il bene dello Stato a quello del suo partito, dà l’idea della scarsa intelligenza politica dei suoi detrattori e della loro morbosa intenzione di distruggere Renzi come politico e come uomo.

Nel frattempo la ruota della storia gira e impone di riproporre le riforme che il governo Renzi ideò e che furono bocciate il 4 dicembre 2016, specie per il tradimento del PD: riforma Tit. V che renda centrale lo Stato nella politica sui temi più importanti e tolga alle Regioni il potere di contrastarlo; superamento del bicameralismo; legge elettorale maggioritaria coerente con i risultati referendari; riforma della giustizia e dei suoi organi di autogoverno.

Quindi quindi quindi…amettetelo Renzi e un genio politico. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo