Travaglio! quando Davide sconfigge Golia, non vi sono scuse che reggano.

È sempre difficile per tutti, accettare una sconfitta, quando si è sconfitti da un esercito molto più numeroso e meglio armato, per gli sconfitti vi è un’aura di coraggio e di nobiltà, ma quando Davide sconfigge Golia, non vi sono scuse che reggano.

Un esercito che ha avuto il vantaggio di potere scegliere il terreno ed i tempi dello scontro, essendo sicuro di poter schiacciare l’avversario, è stato battuto dalla sua eccessiva e mal riposta sicurezza, può continuare a coltivare il suo livore.

Cercare di continuare a sopravvivere nel passato è una strada strana per costruire il futuro, è nell’ attualità la vera sfida, che non si può perdere!

Ovviamente, ognuno a diritto di riflettere sui propri errori, per comprenderli non ripetendoli danneggiando così il Paese e il governo Draghi, che si pone alla testa della reazione positiva, di un’ inusitata ampissima alleanza.

A chi giova una guerra fratricida, quando i mostri della pandemia, della recessione economica e della perdita di milioni di posti di lavoro ci azzannano le carni?

Certo è vero ognuno ha ancora ferite che ancora sanguinano, ma possiamo in coscienza anteporre la nostra sete di vendetta, al futuro che consegniamo nelle mani dei nostri figli e nipoti: è forse più produttivo anteporre le nostre vendette, al futuro del Paese, trascurando la realtà: la qualità del debito che chi ci seguirà dovrà pagare, c’è debito e debito.

Quello buono che creando occasioni propizie di lavoro permetterà, di consentire adeguati stipendi, ma anche di potere restituire quanto ci è stato prestato.

Se invece, al nostro livore sapremo anteporre, il nostro amore e responsabilità obbiettiva verso le nuove generazioni, non sarà facile, ma ce la possiamo fare.

Stefano Federici

