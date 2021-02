Fino ad ieri avevo stima per Bonaccini ma dopo questa sua esternazione lo considero un opportunista al pari degli atri viscidi membri che reggono (non per molto ancora) un PD allo sbaraglio.

Sentendo le Sue dichiarazioni è ovvio che sta lavorando per la segreteria di quello che rimane del PD ormai in mano a bande. Se c’era Lui al posto di Zingaretti certi grossolani errori non li commetteva e sicuramente non cedeva ai ricatti dei scappati di casa. Comunque ho sentito una bella frase ieri sera: “se abbiamo Draghi è anche merito di Renzi”!

Guardiamo al centro con Matteo Renzi, ci sono il 48% degli Elettori indecisi

Come dicevo in tempi non sospetti la segreteria è vicina quindi si deve associare ai grilli parlanti.Per candidarsi segretario del Pd, la prima qualità richiesta è parlare male di Renzi,che squallore .!….. sembra proprio uno squallore senza fine ….e chi sarà il prossimo ?….prima la mia poltrona sotto il sedere ….poi tutto il resto !…

Fino ad ieri avevo stima per Bonaccini ma dopo questa sua esternazione lo considero un opportunista al pari degli atri viscidi membri che reggono (non per molto ancora) un PD allo sbaraglio. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo