La mia analisi di quanto Renzi ha fatto è ineccepibile ne sono convino, sono meno certo che gli Italiani capiranno l’importanza per l”Italia di questa operazione.Tuttavia non mi voglio privare della speranza che questo possa accadere. Sarebbe bello per Renzi, per ItaliaViva ma, soprattutto, ci consegnerebbe un’Italia finalmente matura.

GLI EFFETTI DELLA GENIALE AZIONE DI RENZI, POLITICO CON DOTI TATTICHE FUORI DAL COMUNE.

Con la costituzione del nuovo Governo Draghi possiamo dire che la politica italiana prende vita.

Lo smembramento che si sta verificando in quasi tutti i partiti presenti al Parlamento denota che c’era proprio bisogno di una azione politica vera che solo un leader chiamato Matteo Renzi ha saputo ideare e attuare con maestria politica degna dei fuoriclasse.

Il sostegno incondizionato a Conte da parte della nuova alleanza di sinistra ha favorito l’accelerazione di questa svolta.

Italia Viva attraverso il suo leader ha demolito non solo Conte, ma l’intera compagnia di sinistra formata da PD, M5S e Leu, e forse anche la destra.

Oltre a tutto ciò, ha avuto il merito di avere aperto la strada a Draghi.

Attuare questa azione politica significa avere avuto il coraggio ( politico ) di favorire un cambio radicale del panorama politico attuale.

Ora i mass-media e gli oppositori di Italia Viva sottolineano nelle loro notizie ed evidenziano il rischio che Renzi ha corso in termini di consensi.

Io non credo molto a questa teoria.

Oggi quello che è sotto gli occhi di tutti è che l’Italia conta di più nel mondo.

Le prossime elezioni saranno la cartina di tornasole; gli italiani dimostreranno d’aver capito il bene prodotto da Italia Viva all’Italia.

Chi saprà dare forma e sostanza all’azione di Renzi sarà proprio il Premier Draghi attraverso ciò che potrà fare sui vaccini, sul RECOVERY Plan, sui posti di lavoro, sulla fiducia per l ‘ economia, etc……

Avere Draghi alla guida significa che l’Italia avrà un ruolo più forte in Europa, nel G 20, nelle Nazioni Unite e nella Nato.

Vi sembra poco?

A me NO!!!!!!!!!

Ripeto, non credo molto alla perdita di consensi per Renzi, ma credo invece che fosse il momento giusto, anche se in piena pandemia, aprire la crisi, visto poi l’esito finale.

La gestione del RECOVERY FUND cosi come l’aveva architettata Conte, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il resto è storia nota inutile ripetere.

Questo significa fare politica, significa avere VISIONE DEL FUTURO, significa anteporre gli interessi della Nazione dopo quelli del Partito.

LA SEMINA È STATA FATTA, IL RACCOLTO ARRIVERÀ A TEMPO DEBITO.

In ogni caso Italia Viva è sempre e comunque dalla parte dell’interesse pubblico e del bene comune.

AVANTI TUTTA CHE IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE.

