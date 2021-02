I partiti non l’hanno capito: la scommessa di Draghi è senza pareggio.Il rischio è che nulla cambi. E che le riforme scivolino sul monolite di un paese immobile.

“Questo per dire che il disegno rifondativo che Draghi ha lanciato ai partiti è una scommessa e, come tale, può essere vinta o perduta. Non c’è pareggio.” La terremo informata, Barbano. Specialmente se, finiti i tempi supplementari, si andrà ai rigori. Ma lei non continui a gufare.

Nel frattempo, grazie per aver illustrato l’atroce nullita’ del governo Conte. In particolare, la catalessi del PD di Zingaretti. Sarà una impressione immotivata, ma credo che i partiti con il Governo Draghi e con la loro partecipazione, più che altro pensano alla loro sopravvivenza che è a quella del paese e degli italiani. Forse qualcuno non si è reso conto della tragica situazione in cui ci troviamo e del post-pandemia drammatico che ci troveremmo ad affrontare. Ma cosa vogliamo da una classe politica inetta, inutile ed incapace, piena di ladri e corrotti, loro pensano ad una specie di rivinciata, stampa ed analisti compresi, nei confronti di un paese che già più volte gli ha fatto capire che non li vuole più. Dalla sfilata di vecchie Cariatidi del malaffare di questi giorni si ha questa sensazione.

FACENDO UN ANALISI DELLA SITTUAZIONE:Da una parte abbiamo una sinistra che si è improvvisamente vista togliere il giocattolino che stava costruendo: legge proporzionale pura (niente più coalizioni), unione di tutte le forze europeiste (da LEU a FI) sotto l’egemonia del PD, “conventio ad excludendum” per Lega e FdI, cacciata definitiva di Renzi grazie ad una soglia di sbarramento al 5%, cacciata dal Parlamento di tutti i sospetti renziani rimasti nel PD grazie alle candidature decise dalle segreterie di partito.

L’obbiettivo era quello di arrivare alle elezioni 2023, con un sistema “simil-prima-repubblica”, laddove si sarebbero create in perpetuo maggioranze parlamentari con tutti, tranne Lega è FdI, naturalmente con governi in cui il PD fosse egemone.

Il “collante” di questo progetto era Conte.

In questo aveva ragione Zingaretti, poichè Conte non era soltanto l’unico capace di tenere insieme le diverse anime dei 5 Stelle (considerato “uno di loro”, ma esterno quindi non partecipe dei conflitti interni) ma anche – e proprio per questo – l’unico in grado di far “digerire” il PD anche alle anime pentastellate più oltranziste.

Renzi ha mandato all’aria tutto questo, ribaltando il quadro politico esistente per crearne uno nuovo, con Draghi.

La sinistra quindi, al di là delle dichiarazioni formali, ha tutto l’interesse a far fallire il governo Draghi.

Il successo di Draghi, infatti, non solo segnerebbe la fine del progetto “first republic Democrat Party hegemony power”, ma metterebbe a nudo le gravi carenze della precedente “gestione” PD – 5S – LEU,, certificando senza appello l’inettitudine e l’incapacità dell’ intera classe dirigente piddina e, più in generale, di quella a sinistra (l’inettitudine dei 5 Stelle, ormai non è compresa solo dal 15% degli elettori).

Di fronte ai buoni risultati del governo Draghi, inoltre, il “mito di Conte” svanirebbe come una nebbiolina a mezzogiorno, rendendo quel personaggio irrecuperabile, in quanto non più spendibile come “icona di un buon governo”.

E con Conte, svanirebbe il “collante” necessario alla tenuta della coalizione di csx.

E poi Renzi rimarrebbe ancora in pista, come una “mina vagante”, magari tentato (come parrebbe) da una svolta centrista che occhieggia più a destra che a sinistra….. o forse (vedo già il terrore negli occhi dei piddini) …. tentato di ripetere la scalata al vertice dello stesso PD.

Per questi motivi, l’imperativo categorico dei “nostalgici contiani” (PD – LEU – 5 Stelle) è uno solo: DRAGHI DEVE DIVENTARE UN “CONTE-TER-SENZA-CONTE” OPPURE FALLIRE.

Dall’altra parte

Abbiamo un cdx formato da un “centro moderato”, sempre tentato di abbandonare la coalizione per posizionarsi con i “governiasti moderat-europeisti”, e da una “destra” di cui una parte consistente, la Lega, a quanto sembra, sta capendo che senza una “svolta europeista” non si può andare al governo di questo paese.

Durante l’ultima crisi, a mio parere, la coalizione di cdx non si è spaccata per un soffio.

Ed ora, due dei tre partiti della coalizione stanno avendo la possibilità di “tornare in pista” facendo parte di questo governo.

Una “seconda occasione” insperata, (soprattutto per la Lega) dovuta unicamente all’emergenza ed all’abile mossa strategica di Renzi.

E così Salvini, probabilmente, alla fine sta realizzando che i governi non si gestiscono dalle spiagge, o nelle piazze sventolando rosari, o promettendo rivoluzioni e crociate antieuropee.

Il progetto salviniano di.”Lega Nazionale” risulta ora molto ridimensionato, laddove le istanze della forte base leghista (connessa alle realtà produttive del Nord) stanno ora prendendo il sopravvvento sotto l’ala di Giorgetti.

Ed il tempo che manca alle elezioni del 2023 potrebbe servire per consolidare la “conversione” (e quindi la “legittimazione”) della Lega in sede europea, magari con adesione al PPE, mantenendo nel contempo un rapporto con FdI che permetta di presentarsi in coalizione con un programma comune, sfruttando il vantaggio costantemente attribuito dai sondaggi al cdx.



Il cdx ha dunque tutto l’interesse a che DRAGHI ABBIA SUCCESSO, almeno fino alle prossime politiche….. certo, ovviamente a patto che il suo governo non si riduca ad una riedizione del Conte 2, o peggio, del governo Monti. Ne deriva che per il cdx (almeno per FI e Lega) Draghi rappresenta un’occasione imperdibile, da non lasciarsi scappare a qualunque costo.Il cdx ha dunque tutto l’interesse a che DRAGHI ABBIA SUCCESSO, almeno fino alle prossime politiche….. certo, ovviamente a patto che il suo governo non si riduca ad una riedizione del Conte 2, o peggio, del governo Monti. Dal mio personalissimo punto di vista, attesa l’imponente “mole” di riforme strutturali da attuare, temo che uno o due anni non saranno sufficienti.

Se Draghi, come spero e credo, rispondesse alle aspettative di un governo serio ed efficace (distruttori di sinistra permettendo), lo vedrei volentieri anche fino al 2028….. preferibilmente con la partecipazione del cdx., senza più inutili discussioni sull’ “europeismo” e i miseri resti dei 5S all’opposizione.