Il dramma di un uomo senza qualità.

Mentre tutti gli occhi del Piddi, della informazione- boulevard, della magistratura impegnata politicamente sono concentrati su quello che fa Renzi, quasi che costui disponesse non del 3% dei voti, bensì del 30%, anzi, del 300% … ; mentre tutti gli spiriti dimessi si domandano cosà farà “Quel di Rignano”, quasi non avessero altri stimolanti per i loro nervi ottusi; mentre questo succede, dicevo, sfugge a tutti il vero dramma che si sta consumando nella politica italiana già da qualche anno. Parlo del dramma dell’uomo Nicola Zingaretti. Sia detto con il rispetto, con la partecipazione, con il rammarico che merita un dramma umano di quelle dimensioni.

Un giorno, quasi controvoglia, l’uomo Nicola Zingaretti fu eletto a rappresentare la regione Lazio; una regione piuttosto difficile da gestire, con una propria naturale vocazione agricola e pastorale, che si trova ad essere, anch’essa quasi controvoglia, il centro politico del Paese e che ospita, sempre controvoglia, una città sovradimensionata, piegata sotto la sua stessa storia, centro di traffici poco chiari, nella quale comandano variopinti clan etnici, ivi compresi quelli dei vigili urbani e della amministrazione locale.

Che poteva fare, in una simile situazione, l’uomo Nicola Zingaretti? Esattamente quello che fece: niente. In questo, aiutato anche dalla magistratura impegnata, che non insistette troppo su alcuni peccatucci, di cui anche noi tacciamo, per rispetto dell’uomo e del dramma di cui l’uomo è protagonista.

Quindi Zingaretti fu eletto alla segreteria del partito che, negli ultimi devenni, è stato il perno della fedeltà europea ed atlantica del Paese; un partito al quale guardano con apprensione sia i Paesi della UE, sia gli Stati Uniti. Un compito sovrumano per un uomo come Zingaretti, già psicologicamente sovraccarico nel suo ruolo di schivatore dei problemi in Regione. Perché fu eletto l’uomo Zingaretti? Non si sa. I motivi di quella elezione sono noti soltanto agli astrologi, quindi non ne tratteremo qui.

E poi ci fu l’episodio del Paapete. E qui l’uomo Zingaretti tirò un sospiro di sollievo. Si prospettavano le elezioni. Egli Immaginava già alcuni anni all’opposizione, in cui avrebbe fatto la stessa cosa che faceva con successo alla regione Lazio: niente. Si sarebbe accontentato di vedere il capitano Salvini, così bravo con la Nutella e le chiacchiere, alle prese finalmente con i problemi reali. E invece, “Quel di Rignano” ruppe le uova nel paniere. D’altra parte, non fosse stato l’Odiato, sarebbero intervenuti gli alleati internazionali, perché disallineare il Paese rispetto alla Nato e alla Ue sarebbe cosa troppo gravida di conseguenze per tutti. Quindi l’uomo Zingaretti dovette adattarsi a governare; si ritagliò tuttavia un posticino nella maggioranza nel quale avrebbe fatto ciò che sapeva fare meglio: niente, mandando magari avanti gli altri più volonterosi.

E siamo all’ultima parte del dramma. Avendo mandato avanti l’Avvocato del popolo, l’uomo Zingaretti poteva riposare un po’. Certo, l’avvocato bisognava almeno sostenerlo, almeno a parole. Cosa non facilissima, visti i risultati dell’azione di governo, a cominciare dall’acquisto dei monopattini, per finire con quello dei banchi a rotelle: una creatività politica costosissima e poco efficace. Anche l’idea di assumere 300 consulenti, scelti tutti tra gli amici, per gestire i soldi europei, non sembrava geniale. Ma l’uomo Zingaretti si era ritagliato una meravigliosa nicchia, all’interno della quale, pur non facendo niente, egli riusciva a mantenere il partito attorno a quel 19/20%, sufficiente per tranquillizzare i parlamentari per prossime elezioni. Quindi, chi se ne frega? Se i posti di lavoro in Parlamento sono sicuri, perché muoversi? Bastava rimanere lì e non scomporsi. E invece? Ancora il “Rompiballe di Rignano” (mi sia consentita l’espressione) a ribaltare le carte…

Il resto è attualità e non mi dilungo…

