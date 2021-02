Un tempo diceva così. Apparentemente non c’è alcuna ragione che Bonaccini mostri tanto astio nei confronti del suo “amico” Matteo. Italia Viva era alle prime armi, ma alle regionali 8 candidati confluirono nella lista del Presidente. È stato eletto un candidato e mezzo, Mauro Feliciori che, con 5.370 preferenze, ora siede in Consiglio regionale. È stato più sfortunato Claudio Vicini, non sono bastate le 4.000 preferenze. Come Giani in Toscana, anche il neo eletto Bonaccini, ha ritenuto di ringraziare Renzi, che si era speso in prima persona (vedi foto). E dire che il PD, lo aveva abbandonato al suo destino, ritenendo più forte la sua competitor, la leghista Bergonzoni, fortemente voluta ed appoggiata dal Ministro Salvini. Ora il Presidente si è ricreduto e sbanda ogni giorno, si contraddice continuamente, prima considerava inefficace il Governo Conte, ora ritiene la crisi inopportuna, pur santificando Mario Draghi. Dunque, cosa gli è accaduto, come ha potuto cambiare parere il referente di Renzi in Emilia Romagna? Azzardo un’ipotesi: vista l’inconsistenza di Zinga, aspira alla segreteria del partito e per riuscirci, per forza di cose, deve accodarsi al resto della ciurma, ritenendo Renzi il nemico del PD. Così tra lui e la Ditta non c’è più alcuna differenza. A Delrio, Marcucci, Serracchiani, Ascani, ecc. ecc. si aggiunge un altro quaraquaquà. Evviva.

