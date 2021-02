La scelta di andare verso una coalizione strutturale tra Pd, M5s e Leu, codificata anche nell’intergruppo parlamentare appena annunciato, apre una prateria per chi vuole costruire la casa dei riformisti.

Italia Viva c’è e ci sarà. Per il riformismo, contro il populismo.

UNA QUESTIONE NON DI POCO CONTE.

Ricordate quota 161, la maggioranza assoluta dei senatori che avrebbe voluto raggranellare Conte per “asfaltare” Renzi, ma si fermò a 154? Ieri Draghi ha avuto la fiducia di 262 senatori, contro il No di 40 e 1 astenuto. Ben 101 senatori in più dell’indispensabile.

Questi numeri dovrebbero aiutare a capire la differenza che c’è tra una operazione politica limpida, come quella che ha portato Draghi al governo, che può anche non piacere, ma tant’è, e una manovra di palazzo degradante per la democrazia e le Istituzioni, tentata maldestramente da Conte, che aveva come unico scopo quello di mantenere il proprio potere e quello dei “suoi cari”.

Questi numeri ci consegnano una realtà nuova che dice che nessun gruppo, da solo, può mettere in crisi la maggioranza uscendone singolarmente. Non il M5S, coi suoi residui 76 senatori, non la Lega (63), FI (52) o il PD (35).

Non è, dunque, solo Italia Viva (18) ad aver perso, volutamente per favorire l’operazione Draghi, il potere di interdizione, ma anche tutti gli altri.

Detto questo il senso dei numeri si fa politico e richiede la risposta ad una domanda precisa: quale è l’atteggiamento di fondo di ciascuna forza politica all’appello alla responsabilità di ciascuno, alla collaborazione leale, all’unità intesa esplicitamente come “un dovere”?

La risposta sarà positiva nei comportamenti e nei fatti consentendo a Draghi di realizzare il programma che è stato approvato? o qualcuno tenterà di paralizzarne l’azione, rendendo difficile o impossibile la ripresa e tornare all’antico?

Il tentativo, forzato e che non sembra avere suscitato entusiasmi, di costituire l’intergruppo M5S-PD-LeU, appare più una minaccia per Draghi, un rifiuto nei fatti del suo appello, un tentativo di rivincita dopo quella che, paradossalmente in questo modo, viene ammessa come una sconfitta.

In tre mettono insieme 115 senatori, che non fanno maggioranza, ma che la possono farla mancare a Draghi.

Se “a pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca” al di là delle parole è questo il senso negativo che ha quella operazione. Che dimostra due cose, a conferma della mutazione genetica di una sinistra che non c’è più.

Il distacco dal Paese reale, che al 71% pensa che Draghi sia più in grado di Conte di risolvere le crisi che ci attanagliano. E la maggiore intelligenza politica del centro-destra che, per convinzione o calcolo poco importa ora, risponde più lealmente all’appello di Draghi e ha rifiutato di fare blocco con Fd’I, che pure lo aveva proposto. Insieme farebbero 137 senatori.

C’è solo da prendere atto che queste due caratteristiche, distacco dal Paese reale e perdita dell’intelligenza politica, sono diventate endemiche di una sinistra inesistente, ormai da anni, irriconoscibile e infatti non riconosciuta dalla maggioranza di quello che era il suo blocco sociale.

Questa è la spiegazione profonda del successo elettorale della destra, che continuano pervicacemente a favorire.

