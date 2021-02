Tutti si indignano per gli insulti alla Meloni… Giusto! Ma dei vari attacchi a Renzi e ai renziani nessuno parla… Boh.

Quante mucche nei corridoi di facebook e tacchini sui tetti della Rai per le solidarietà alla Meloni.

E poi un assordante, colpevole silenzio per la Boschi, Renzi e Bellanova. Non imparerete mai coniglietti da tastiera. Siete ipocriti fino al midollo.

In questi giorni tantissimi giornalisti stanno condannando le parole di un docente contro Giorgia Meloni !!

Sono d’accordo!! Parole inqualificabili!! Oltretutto dette da una persona che dovrebbe insegnare ai giovani , il rispetto per le idee altrui !! PERÒ questa doppia moralità dei giornalisti è ipocrita e indegna !!

Diventeranno credibili quando faranno pulizia nella loro categoria!!! Dove sono le critiche contro alcuni giornalisti , per la demonizzazione, le offese continue e la tentata distruzione personale di Renzi e ITALIA VIVA

Travaglio, Scanzi , Padellaro , Gruber ……

Questi non sono giornalisti, sono killer prezzolati !!

Dove sono le critiche contro la vignetta INDEGNA pubblicata sul fatto , in cui si invitava il lettore a sputare sul viso di Renzi

Questo è senza dubbio odio e incitamento alla violenza diretta contro una persona !!!

No signori giornalisti , questa non è la libertà di stampa , questa non è critica delle idee che non si condividono , questa è un indegna caccia all’uomo ‼️

Escluso pochissimi giornalisti , come la Meli , Gaia Tortora , Fusani , che per questo sono stati attaccati dall’indegno fatto quotidiano, in tutto il resto della categoria , anche tra i più conosciuti e professionali , non ho sentito nessuna voce di dissenso o di contrasto contro questi attacchi vergognosi !!!! Ma in Italia escluso alcune mosche bianche esistono ancora i GIORNALISTI?. Ci sono troppe categorie che dovrebbero fare pulizia ,ma nessuno incomincia ,mica sono scemi.

Fino ad ora hanno avuto gli italiani dalla loro parte ed ancora nonostante tutto sono con loro ,quindi solamente un governo con larga maggioranza può farlo ,e soprattutto da quella fasulla sinistra che vediamo da troppo tempo tirare a destra farà la differenza ,se le persone che credevano e credono ancora in quella SINISTRA PRIMORDIALE credono ancora,dovranno battere un colpo .SIAMO E SAREMO IN TREPIDA ATTESA .Il confronto politico, lo scontro anche aspro se necessario, sono il sale della democrazia. Gli insulti disgustosi e vili sono solo il sintomo più ripugnante di una barbarie alla quale bisogna mettere al più presto la parola fine.

Tutti si indignano per gli insulti alla Meloni… Giusto! Ma dei vari attacchi a Renzi e ai renziani nessuno parla… Boh.

