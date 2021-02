5PROPOSTEPERDRAGHI : Ora è il momento di passare ai fatti: ecco perché abbiamo voluto iniziare immediatamente a dare il nostro contributo, con una serie di proposte concrete.

#5PROPOSTEPERDRAGHI (italiaviva.it)

Una playlist di proposte in continuo aggiornamento: è la nostra nuova campagna, da seguire e rilanciare sui social utilizzando l’hashtag #5PROPOSTEPERDRAGHI. I parlamentari di Italia Viva si sono impegnati a formulare proposte, spunti e suggerimenti tematici per dare il loro contributo ai lavori del Governo Draghi, fortemente sostenuto dal nostro partito, che ha dato piena fiducia, in entrambi i rami del parlamento, al Presidente Mario Draghi. Ora è il momento di passare ai fatti: ecco perché abbiamo voluto iniziare immediatamente a dare il nostro contributo, con una serie di proposte concrete.

Una playlist di proposte da parte dei parlamentari di Italia Viva, 19 febbraio 2021.

Segui qui la playlist

con tutte le proposte di Italia Viva per il Governo Draghi.

Le nostre proposte per lo Sport

A cura di Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile del Cantiere Sport e Cultura, che propone di:

1. realizzare una seria riforma dello sport;

2. programmare le riaperture delle strutture;

3. distribuire indennizzi e ristori;

4. riconoscere a pieno il professionismo femminile;

5. valorizzare lo sport di base.

Le nostre proposte per l’innovazione e gli investimenti

A cura dell’onorevole Mattia Mor, responsabile del Cantiere Innovazione, Start Up e Digitalizzazione, che propone di:

1. incentivare gli investimenti privati per le aziende;

2. incentivare gli investimenti privati per le start up;

3. incentivare le casse di previdenza ad investire in venture capital;

4. aumentare la defiscalizzazione per chi investe in ricerca e sviluppo

5. l’Italia deve diventare polo di attrazione per i talenti.

Le nostre proposte per le donne e le imprese

A cura della senatrice Donatella Conzatti, responsabile del Cantiere Fisco e Politiche di Bilancio, che propone di:

1. affrontare la riforma del fisco, in modo che sia più equo;

2. realizzare un piano nazionale degli asili;

3. favorire prestiti e incentivi per le aziende delle donne;

4. equiparare i percorsi si carriera e i salari;

5. favorire l’arrivo delle donne ai vertici.

Le nostre proposte per la sicurezza e la politica estera

A cura dell’onorevole Gennaro Migliore, responsabile del cantiere Sicurezza e Difesa, che propone di:

1. dare priorità al progetto di 5G e cybersecurity;

2. inserire nell’agenda della sicurezza la lotta al terrorismo jihadista;

3. tornare protagonisti nel Mediterraneo;

4. difendere i diritti umano ovunque essi vengano violati;

5. pretendere verità e giustizia per Giulio Regeni.



Le nostre proposte per la transizione ecologica

A cura dell’onorevole Silvia Fregolent, responsabile del Cantiere Ambiente, che propone di:

1. investire in energie rinnovabili;

2. dare risorse e detrazioni fiscali all’economia circolare;

3. investire nella navigazione e l’accoglienza di navi ecocompatibili;

4. mettere a sistema le buone pratiche per la gestione dei rifiuti;

5. investire sulla pesca ecologica.

Le nostre proposte per le infrastrutture



A cura dell’onorevole Raffaella Paita, responsabile del Cantiere Infrastrutture, che propone di:

1. individuare subito i commissari e sbloccare altre 100 opere;

2. semplificare le norme nel campo portuale;

3. rafforzare il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture;

4. ripristinare la struttura tecnica Italia Sicura;

5. risolvere il problema Alitalia.

Le nostre proposte per il Terzo Settore

A cura dell’onorevole Maria Chiara Gadda, che propone di:

1. inserire l’economia sociale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

2. includere il Terzo Settore nella transizione digitale;

3. rendere più facile al Terzo Settore l’accesso alle risorse pubbliche e private;

4. concedere un credito d’imposta a chi mette a disposizione immobili per il Terzo Settore;

5. completare la riforma del Terzo Settore.

Le nostre proposte per le Piccole Imprese

A cura dell’onorevole Sara Moretto, che propone di:

1. promuovere ricerca, innovazione e digitalizzazione per le PMI;

2. introdurre una figura che valuti l’impatto delle nuove norme sulle PMI;

3. favorire la formazione per trasferire le competenze degli artigiani;

4. ridurre i costi fissi;

5. pianificare nuovi strumenti per il credito.



Le nostre proposte per l’emergenza Covid

A cura dell’onorevole Lisa Noja, che propone di:

1. inserire nelle priorità immediate i disabili, i loro caregiver, tutti gli operatori scolastici;

2. utilizzare tutti gli spazi disponibili per vaccinare;

3. trovare 20.000 operatori sanitari per le vaccinazioni;

4. effettuare tamponi di massa per proteggere le scuole;

5. investire nel monitoraggio delle varianti del virus.

Le nostre proposte per la Scuola

A cura dell’onorevole Gabriele Toccafondi, che propone di:

1. far rientrare tutti, in presenza, al 100%;

2. individuare criteri per valutare quanto gli studenti abbiano perso;

3. organizzare un percorso formativo per gli insegnanti e concorsi ogni due anni;

4. recuperare quanto perso nei 100 giorni di Dad;

5. mettere in contatto Istituti Tecnici e Professionali col mondo del lavoro.



Le nostre proposte per Made in Italy ed Export

A cura dell’onorevole Ivan Scalfarotto, che propone di:

1. sostenere le aziende che investono in digitalizzazione e e-commerce;

2. proteggere e promuovere il saper fare italiano;

3. rilanciare il sistema fieristico;

4. promuovere un commercio internazionale libero;

5. ratificare gli accordi di libero scambio e farne di nuovi.



Le nostre proposte per la Famiglia e i Giovani

A cura dell’onorevole Marco Di Maio, che propone di:

1. completare il percorso dell’assegno unico e universale;

2. effettuare un grande investimento nell’educazione;

3. favorire la condivisione dei carichi familiari con congedi paritari per tutti;

4. favorire l’occupazione femminile;

5. puntare alla piena occupazione giovanile e soddisfare il loro bisogno abitativo.

Le nostre proposte per la Politica Estera

A cura della senatrice Laura Garavini, che propone di:

1. ambire agli Stati Uniti d’Europa;

2. lavorare affinché l’Ue si doti di un bilancio comune;

3. puntare alla difesa e alla politica estera comune per l’Ue;

4. rendere l’Italia attraente dal punto di vista occupazionale;

5. valorizzare le comunità italiane all’estero.



Le nostre proposte per l’Occupazione Giovanile



A cura dell’onorevole Massimo Ungaro, che propone di:

1. realizzare un grande piano di attivazione per i giovani NEET;

2. rilanciare l’Istruzione Tecnica Superiore;

3. riformare le vie di accesso al mondo del lavoro;

4. realizzare un piano per l’imprenditoria giovanile;

5. dare credito ai giovani e non sussidi, in modo che possano emanciparsi.

