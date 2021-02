Cosa non va sui vaccini.

L’Italia era il secondo paese in Ue per vaccinati in rapporto alla popolazione, ora è il ventesimo. Ed è tra gli ultimi copertura degli over 80. Il “Piano strategico” contiene solo raccomandazioni etiche sulle priorità, nella realtà ci sono 21 piani regionali diversi. Non eravamo pronti, ma una svolta è possibile. E’ ciò a cui sta lavorando il governo Draghi.

“Siamo al secondo posto in Europa per vaccini somministrati in rapporto alla popolazione dopo la Danimarca”, diceva fino a poco fa Domenico Arcuri. Il Commissario per l’emergenza non tiene più conferenze stampa da oltre due settimane, ma se dovesse aggiornare gli italiani sull’andamento delle vaccinazioni, oggi dovrebbe dire: “Siamo al ventesimo posto in Europa per vaccini somministrati in rapporto alla popolazione dopo Danimarca, Polonia, Romania, Grecia, Portogallo, Spagna, Germania, Svezia…”. In circa un mese, senza che nessuno se ne sia accorto, l’Italia è scivolata in fondo alla classifica e ora è nettamente al di sotto della media e della mediana europee. Da settimane si sente la litania secondo cui la colpa dei ritardi è delle case farmaceutiche, ma i fornitori sono gli stessi per tutta l’Ue e non c’è una difformità negli approvvigionamenti che colpisce particolarmente l’Italia. Semplicemente in Italia è aumentata la quota di dosi non somministrate: una su quattro, il 25%, è ferma in freezer. E allora cosa è cambiato rispetto al folgorante inizio?

E A che punto è la notte della pandemia.Continuare a prestare attenzione, senza cedere all’isteria. Le varianti come prodotti normali della circolazione del virus. Chiusure chirurgiche meglio di un lockdown generalizzato. Avanti tutta con i vaccini. Parlano gli scienziati.

Irischi di una “terza ondata”, le varianti in agguato, le voci di un nuovo lockdown. Per capire se e quanto essere preoccupati, poco o tanto, abbiamo consultato alcuni esperti. “I presupposti per un confinamento generalizzato non esistono”, esordisce il professore Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale San Raffaele, un’autorità assoluta nel campo. “Dobbiamo prestare attenzione, usare massima cautela sul fronte delle riaperture, ma senza cedere all’isteria e all’allarmismo perché i numeri parlano chiaro: i contagi sono in calo da settimane, i ricoveri in terapia intensiva pure, i decessi diminuiscono, siamo arrivati a un tasso di positività del 3,8 per cento. Ieri al San Raffaele, il più grande ospedale di Milano con 1.400 posti, sono entrati solo quattro pazienti Covid. Aggiungo poi che, con l’arrivo di un grande scienziato come Giorgio Palù a capo dell’Aifa, finalmente anche in Italia hanno fatto il loro ingresso gli anticorpi monoclonali in grado di curare i malati di Covid”.

È Draghi, mica Mandrake. Virus ed economia hanno la priorità. Per il resto non si chiedano miracoli. Aleggere le attese suscitate dal governo di Mario Draghi si può pensare che qualcuno lo abbia confuso con Mandrake. C’è chi si aspetta che la burocrazia diventi immediatamente efficiente, rispettosa e comprensibile, che la giustizia sia resa rapida e imparziale, che la scuola formi una generazione di tecnici preparati in grado di affrontare le novità tecnologiche del mondo del lavoro, che le carceri siano umane e in grado di riabilitare i detenuti, che le tasse diminuiscano mentre il debito si riduce, per non parlare dello sviluppo produttivo, naturalmente sostenibile, che farà contenti gli ecologisti e gli investitori, che naturalmente accorreranno a frotte per finanziare il nuovo miracolo italiano.

