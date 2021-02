Sandro GOZI

DRAGHI È LA MIGLIORE SCELTA POSSIBILE.

È un post un po’ lungo, ma Vi prego di leggerlo perché ne vale la pena.

Piccola messa a punto della situazione politica italiana.

L’Italia è il principale beneficiario del Recovery Plan: 209 miliardi per il rilancio economico e sociale e per fare le riforme essenziali.

Il successo dell’Italia non è solo sfida italiana, ma sfida europea: il successo del Next GeneratIonEU dipende soprattutto da Roma.

Il Governo di Conte era fermo e inefficace. Ecco perché Matteo Renzi ha provocato la crisi. Ha avuto ragione.

Il nuovo governo di Mario Draghi è arrivato.

Questo nuovo governo è la migliore scelta possibile.

Nello scetticismo generale, ci si è lavorato a lungo, a Roma e altrove, ci si è lavorato duramente e lo abbiamo ottenuto.

Insieme a Draghi si aprirà una nuova fase politica in Italia.

Dobbiamo sostenerlo e allo stesso tempo uscire dagli schemi prestabiliti e polverosi.

In politica per andare avanti bisogna dimostrare coraggio per riformare , essere dotati di un senso di emergenza e soprattutto essere previdenti e pensare già il dopo.

L’Italia deve uscire da questa situazione di bipopulismo tra estrema destra e M5S: per questo nell’agosto 2019 è stato impedito a Salvini di prendere i pieni poteri. È nel 2021 è stato provocato.

Inoltre vi è una profonda crisi del M5S.

Due azioni importanti , due buone notizie per l’Italia e per l’Europa.

Dobbiamo promuovere una nuova politica riformista, che il PD incarna sempre meno, da quando si rivolge instancabilmente ai 5S.

Il PD ha detto tutto e il suo contrario sulla crisi che stiamo attraversando: stancante e soprattutto insensato.

Questo Governo è una opportunità unica che non si presenta dal 1950.

C’è stato un prima di Draghi. Ci sarà soprattutto un dopo Draghi che si tradurrà in una ricomposizione del panorama politico italiano. È necessario, e per questo bisogna iniziare a lavorarci fin da subito.

Renew Europe dimostra che possiamo farcela. Bisognerebbe fare un Renew Italia, grazie al bilancio positivo che questo Governo sta per avere. Auguriamocelo.

Abbiamo il coraggio di riformare. Bisognerà fare attenzione a utilizzare in modo intelligente il piano di ripresa per riforme profonde:

– Rilancio economico.

– Rilancio sociale.

-Riforma della Giustizia e della Pubblica Amministrazione.

Dobbiamo scommettere sull’istruzione, sulla conoscenza e sulla gioventù. L’Italia deve finalmente proiettarci in una transizione ecologica e digitale.

Per quanto riguarda la composizione del Governo Draghi:

Si tratta di un mix tra politici ed esperti riconosciuti, provenienti dalla società civile.

Tra questi, Roberto Cingolani, Istituto italiano di tecnologie di Genova alla Transizione ecologica;

Vittorio Colao, già a Capo di Vodafone alla Transizione digitale;

Marta Cartabia, ex presidente della Corte Costituzionale, alla Giustizia.

Per citare i tre migliori.

In effetti va accolta con favore l’istituzione dei due Ministri della Transizione. Buone notizie.

All’economia Daniele Franco. Un ex della Banca d’Italia e uomo di fiducia di Mario Draghi.

Negli altri Ministeri rappresentanti politici.

Mario Draghi ha deciso di tenere le mani sugli Affari Europei anche se, secondo la mia esperienza, dovrà nominare un Segretario di Stato.

Il Partito più fragile è dunque il M5S, che continua a immergersi in una crisi profonda e, secondo me, irreversibile. Un’altra buona notizia.

Concludendo, sono convinto che Mario Draghi saprà ridare fiato all’Italia e che il suo mandato sarà il punto di partenza di una ricomposizione politica italiana con l’emergere di un Movimento Progressista, eurofilo e raccoglitore.

L’Europa lo aspetta, l’Italia se lo merita.

