“O il Pd cambia davvero o rischia l’estinzione”, avverte Dario Nardella.

Nel Nazareno assediato si pensa al congresso per bloccare Bonaccini. Tutto per le poltrone.Del paese ITALIA a questi non interessa un cazzo.

Le parole del sindaco di Firenze segnalano un malessere che si fa sempre più visibile, e che viene alimentato anche da sondaggi preoccupanti: secondo la media delle rilevazioni, realizzata da Termometro politico, il Pd sta scivolando sotto la soglia psicologica del 20%, più o meno ai livelli della sconfitta renziana nel 2018. E le cose non vanno certo meglio per il partito che la attuale leadership dem immagina come “alleato strutturale”, ossia i Cinque Stelle, che non arrivano neppure al 15%. Mentre l’afasia dei giallorossi lascia ampio spazio al centrodestra e a Salvini, regalando loro il ruolo da protagonisti politici.

Così, dalle parti del Nazareno inizia a respirarsi la classica aria da lunghi coltelli che precede ogni resa dei conti. “Il fallimento del Conte ter e la nascita del governo Draghi non sono la sconfitta della politica: sono la sconfitta della una linea politica dell’attuale segreteria”, dice Matteo Orfini. Al segretario Zingaretti viene rimproverato l’arroccamento perdente sul governo Conte, la “subalternità” all’ex premier e agli alleati M5s, e anche la questione femminile: il Pd è stato l’unico partito (insieme a Leu) a non aver indicato donne per i ministeri di Draghi. In questo clima, scende prontamente in campo l’iperattivo Goffredo Bettini, che torna a sollecitare un congresso: “Facciamolo quando si può fare. Sento un grandissimo bisogno di chiarimento nel Pd. Stappiamo questa bottiglia un poco compressa”. L’idea di Bettini è che Zingaretti debba “giocare in attacco anziché in difesa”, e affrettare le assise per ottenere una riconferma, assestando una sonora sconfitta ai contestatori. Un congresso in tempi stretti taglierebbe la strada, nelle speranze della Ditta, a candidati come l’emiliano Bonaccini, e a quella filiera di amministratori locali (di cui fanno parte sindaci come Gori e lo stesso Nardella, il milanese Sala e il barese Decaro) che vorrebbero spostare il Pd su un asse meno nostalgico e più riformista. “Bettini spera che fare subito il congresso voglia dire vincere ed emarginarci”, dicono da Base Riformista, la minoranza di Guerini e Lotti. Ma il segretario si dà tempo fino all’Assemblea nazionale del 13 marzo per decidere il da farsi. Intanto i suoi coltivano i rapporti con Conte, che – visto che M5s non pare volerlo come leader -ha assicurato di volersi impegnare come “federatore” di un “nuovo centrosinistra” e di aver messo “al lavoro” i suoi (Ciampolillo e compagni) per costruire una forza “europeista e responsabile” da far alleare ai giallorossi.

“O il Pd cambia davvero o rischia l’estinzione”, avverte Dario Nardella. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo