A qualcuno manca lo stile “Casalino”?

METTETEVI IL CUORE IN PACE PER VOI CIALTRONI E FINITA.

La voglia di mettersi in mostra e’ grande per tutti, e i politici sono in pole position, ovviamente invogliati dai media con il microfono telescopico che a decine attanagliano il malcapitato , che pero’ starebbe male se non avesse la tribuna dove esporre tutto e di piu’. Casalino sembra essere ottima persona , ma non doveva essere in quel posto e in quella funzione, solo per le sue idee e modi di relazione social che ha applicato durante il mandato di G.Conte. Ora viva la sobrieta’ , dove i poveri media chiederanno i famosi ristori !! Ma al cittadino non interessa l’apparenza , interessano i fatti, utili e trasparenti.

C’è già gente che si lamenta perché Draghi sarebbe troppo riservato.Finalmente anche i talk show sono più tranquilli, meno urlati, e più educati. Come si sta bene.La fine di un incubo : finalmente la sobrietà i comportamenti dignitosi niente più MANINE VELINE passerelle in TV BANCHETTI PER STRADA. Si è ritornati a fare politica seria ed a preoccuparsi del paese .

Finalmente si ritorna alla civiltà seria e responsabile.I talk show chiuderanno i battenti , gli odiatori di professione cambieranno mestiere ,almeno lo spero…un pò di clausura non farebbe male,anzi giova per far silenzio e riflettere bene!

Ma come fate a giudicare dopo nemmeno una settimana ! Siete abituati da troppo tempo al gossip, al pettegolezzo ai giudizi negativi verso il presunto nemico ,ai talk show da provinciali. Cerchiamo tutti di essere sobri nelle parole e cerchiamo di collaborare per il bene comune.Ora invece c’è chi non avendo recepito l’invito alla sobrietà fatto da Draghi passa la giornata a postare messaggi su fb.NEI GRIPPI O BLOCO A LORO NON CONCORDI NELLE LORO IGNORANZA GOSSIPARA E FALSA Buon DIVERTIMENTO.

METTETEVI IL CUORE IN PACE PER VOI CIALTRONI E FINITA. ANCHE PER “il tanto da voi odiato Renzi. L’ossessione Renzi. Ma anche questa è destinata a terminare”. Non vedo l’ora che tutto questo odio verso Renzi scompaia: tempo di arrivare alle elezioni e smetterete di odiare Renzi, visto che non scomparirà dalla circolazione anzi dai sondaggi non tarrocati ITALIA VIVA E DATA AL 10%,rosicate rosicate ma renzi ha un futuro per il bene del ITALIA molto interessante.COMUNQUE CARI ODIATORI DOVETE SOLO CURARVI CON QUINTALI DI MAALOX.MA AL! Renzi, bisogna pur riconoscere che se non era per lui avevamo ancora il “Grande, Gigante, Miglior Presidente del Consiglio che l’Italia abbia mai avuto” avvocato Giuseppe Conte, con il suo governo fatto di “incompetenti” come dice Marco Travaglio in tono ironico volendo affermare esattamente l’opposto. Ovviamente gli adoratori dimenticano di dire che l’Italia è prima in Europa per percentuale di morti, ed ultima per aumento del PIL, ma questo per loro è un dettaglio. Ovviamente anche in questo governo ci sono rimasugli di incompetenza che rimangono dal governo del “Grande” Conte, ma è stato lo scotto che Draghi ha dovuto pagare ai partiti per poter formare il suo governo. Mi auguro solo che i vari Speranza e compagni facciano da “tappezzeria” come si diceva ai miei tempi di giovane alle feste da ballo per le ragazze bruttine che nessuno invitava a ballare.

A qualcuno manca lo stile “Casalino”? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo