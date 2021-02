Autostrade, ferrovie, metro: le 58 opere urgenti in ritardo, con 60 miliardi fermi in cassa

VI RICORDATE IL PIANO SHOK DI RENZI ALTRO TEMPO PERSO DAL GOVERNO CONTE 2

L’ultimo atto del governo Conte porta la data del 21 gennaio, con la nomina dei commissari per la realizzazione delle opere urgenti. Si tratta di opere già in cantiere da tempo e definite come «irrinunciabili» ad agosto 2020. Poche settimane prima era stato approvato il decreto Semplificazioni che ha snellito il Codice degli appalti, una riforma che ci consente già di avviare i progetti usando anche le risorse Ue del Recovery Fund e permette di applicare l’articolo 32 del Codice degli appalti europeo secondo il quale è possibile – per comprovate esigenze di urgenza – lavorare con le imprese evitando il passaggio della gara e operando solo sulla base delle manifestazioni d’interesse. Per partire con opere «di elevato grado di complessità progettuale, esecutiva o attuativa» occorre però avere, per ciascuna di esse, un responsabile in carne e ossa che se ne intesti la realizzazione e i controlli. I commissari appunto. Ma perché ci sono voluti sei mesi per sceglierli? Perché la Presidenza del Consiglio ha chiesto al ministro dell’Economia l’analisi costi-benefici, già fatta dal precedente governo con l’allora ministro Toninelli e da tutti gli esecutivi precedenti. Un’analisi che poi non ha modificato una virgola. Si poteva però intanto non sprecare tempo e utilizzare i Responsabili Unici del Procedimento (Rup) per cominciare a bandire alcuni lotti, senza aspettare l’ennesimo giro di giostra, come è stato fatto sulla Napoli-Bari, sulla Palermo-Catania e per la Verona-Fortezza per l’allacciamento col tunnel del Brennero. Ma tant’è.