Cambia il maestro ma la musica e’ sempre quella.

La nostra classe politica e’ di una indecenza senza pari. Siamo alle comiche, tutto fermo perche’ saltano le nomine dei sottosegretari per i veti incrociati dei partiti. Naturalmente questo accade perche’ la scelta non e’ indirizzata sui competenti ma sugli sherpa dei partiti. E il paese subisce.

Ma vi sembra logico e morale un simile comportamento ?

Nel frattempo pero’ nessuno fiata se un ministro della sanita’, chiaramente incapace, nomina un consigliere etico incapace come lui, pagandolo profumatamente con i soldi nostri per fare non si sa bene cosa. Un consigliere etico non trova riscontri in nessun paese del mondo, magari potrebbe essere identificato o nello stregone tribale o nell’uomo della medicina tra gli indiani, l’uomo della pioggia, fate voi. Dal momento che il suo datore di lavoro e’ l’uomo delle cialtronate niente da meravigliarsi sulle qualita’ di questa scelta.

E’ il senso etico che manca alla classe politica italiana, unitamente a quello del ridicolo oltre all’arroganza nell’esercizio del potere.

Secondo voi Speranza non ha pensato che avrebbe suscitato un vespaio nominando, il compaesano trombato alle ultime elezioni, consigliere etico D’Attorre ?

Si puo’ dubitare sul fatto che Speranza sia in grado di pensare, non si puo’ dubitare che questa nomina sia l’ennesima prova del menefreghismo del politico in generale e della sua incapacita’ in particolare.

E io pago, diceva Toto’.

PS:Il governo Draghi già dai primi passi indica che molto è cambiato.Ha tolto alle trasmissioni televisive, ai più spavaldi, alle bacheche più prolifiche, l’humus del quale fino ad oggi si sono nutrite. Il cicaleccio giornaliero della battuta a favor di applauso, le fazioni interposte. Ha iniziato una camminata di passi in avanti facilmente percepibili. Il suo governo vola nei sondaggi, lo spread è da giorni in discesa, l’approccio di tanti e’ di ascolto e di attesa. Oggi, si pensa a produrre i vaccini anche in Italia. I tempi purtroppo non saranno immediati. Se ci avessimo pensato prima, oggi li avremmo. E pensare che il governo “ o Conte o morte” era il più bello del mondo, un modello oltre il quale non era possibile andare, perché in piena pandemia, perché, perché…

Perché il gregge o SETTA e senza competenza idee e senza volontà segue il pastore o il SANTONE ma quando neppure il pastore o il SANTONE ha idee o capacità allora è un bel pasticcio…. cambiare era impossibile (secondo loro) IL perché non c’erano e non ci sono competenza- idee volonta d’agire di fare nel gregge di pecore o settari.

