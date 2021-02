I NODI AL PETTINE.

Per tale Crisanti, medico ospite fisso nel primo pomeriggio di Rai1, l’unica soluzione per contenere il virus è un nuovo lockdown totale, come quello che dice essere in vigore nel Regno Unito da otto settimane.

Il problema, dice Crisanti, sono le varianti, nei confronti delle quali (prima versione) “i vaccini non funzionano, tanto è vero che in Inghilterra, che avevano fatto il più gran numero di vaccini, hanno dovuto azzerare il programma vaccinale e ricominciare tutto da capo”, testuale.

“Cioè”, lo interrompe la conduttrice, “ci sta dicendo che chi si è vaccinato non è immune dalla variante inglese e che si deve rivaccinare?”.

No, risponde Crisanti (seconda versione) “sto dicendo che il programma vaccinale inglese, che mirava a raggiungere l’immunità di gregge col 70% di vaccinati, ora dovrà prevederne il 75%”. “Quindi”, ribatte la conduttrice, “non è stato azzerato niente, bisogna aggiungere solo un 5% in più, una questione di tempo”. “Sì”, si corregge Crisanti, “un 5% che significano 3 milioni in più di persone”.

Chiunque capisce bene che tra la prima e la seconda versione c’è un abisso. Nel giro di pochi minuti Crisanti ha prospettato una catastrofe determinata da vaccini che non funzionano, quindi da rifare da zero (per sostituirli con cosa?), alla necessità di prevedere un 5% in più di vaccinati per raggiungere l’immunità di gregge. Tutto un altro discorso.

Poi Crisanti è andato avanti dicendo che contro la variante sudafricana non c’è niente da fare “tanto è vero che quel governo ha interrotto le vaccinazioni”, (aggiungendo il nome del vaccino inefficace secondo lui), ed altre amenità del genere.

Praticamente dicendo che dobbiamo tutti seppellirci aspettando la morte, invocando quella più rapida, non si sa se per malattia o per fame, dato che ogni riferimento ai vaccini fatto da Crisanti è stato per diffondere dubbi sulla loro efficacia, aggiungendo che le varianti avrebbero azzerato (aridaje!) un anno di ricerche.

Se fai zapping trovi altri tre scienziati con tre versioni differenti.

Draghi, fino ad ora, è riuscito a mettere sotto controllo il Comitato Tecnico Scientifico, che è stato riportato a riferire solo al governo, smettendola con le passerelle autorizzate da Conte. Sotto controllo anche le continue esternazioni del mellifluo Arcuri che, peraltro, ha altre gatte da pelare.

Forse bisognerebbe smetterla con queste esternazioni, contraddittorie e allarmistiche, di scienziati più narcisi dei politici. Almeno nel servizio pubblico. Adorano sbalordire il popolo e tagliarsi reciprocamente l’erba sotto i piedi.

Il cambiamento, dopo i danni fatti soprattutto da una comunicazione mirata solo alla maggior gloria del PdC, sarà difficile da far avanzare.

Per ora un segno di svolta è rappresentato dal proposito di produrre i vaccini anche in Italia. Serviranno per anni, tra richiami e varianti, e per coprire il mondo intero.

Questa è una misura compresa tra quelle ipotizzate qualche mese fa non dirò da chi. E’ molto antipatico dire “l’avevamo detto”. Ne scrissi in un post di diverse settimane fa.

Federfarma, che sta progettando questa misura con Giorgetti, su impulso di Draghi, dice che per riconvertire le nostre strutture, comunque in grado, ci vorranno dai 4 ai 6 mesi. Diciamo che se avessimo affrontato questo tema a settembre, anche forti del “grande prestigio di Conte in Europa”, oggi staremmo meglio.

Ogni ulteriore commento è superfluo.

