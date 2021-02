La normalità tornerà il 31 luglio.

Il governo ha fissato la data limite entro la quale gli over 65 saranno tutti vaccinati. Dopo quel giorno le restrizioni più dure (che Draghi sta valutando) finiranno. L’incognita Aifa e gli ostacoli da superare.

Il governo ha cerchiato un giorno sul calendario per l’uscita dal tunnel: il 31 luglio. Se tutto procede secondo i piani, entro quella data saranno vaccinati tutti gli over 65. E poi, entro il 21 settembre, tutti gli italiani che intendono vaccinarsi. Ma l’obiettivo più importante, dal punto di vista della politica sanitaria, è la copertura della popolazione anziana, che rappresenta oltre il 90 per cento dei decessi e la larga maggioranza dei ricoveri. E pertanto, una volta immunizzata quella fascia d’età, sparirà il meccanismo dei “colori” regionali e si potrà tornare a una gestione più ordinaria della malattia e delle attività socio-economiche (ma al momento l’opzione di un’Italia tutta arancione, a causa della variante inglese, è stata al centro delle discussioni ieri a Palazzo Chigi nell’incontro tra il premier Draghi, il ministro Speranza e i vertici del Cts).