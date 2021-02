LA VIOLENZA DELL’ INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE SCORRETTA.

La libertà di informazione è una delle risorse più belle e positive che il nostro ordinamento mette a disposizione dei propri cittadini, ma deve essere sapientemente e correttamente usata.

AL TEATRINO SERALE DI LILLI GRUBER È CORRETTAMENTE USATA?

GIUDICATELO VOI!!!!

PER ME “NO”.

Che fine ha fatto lo spirito critico e imparziale che anima la penna del giornalista?

Sappiamo tutti quanti può influenzare il mezzo televisivo, ed è proprio da quest’ultimo che arrivano i più grandi insulti all’informazione.

Perché i cittadini devono subire una informazione distorta, ripetitiva quasi fino all’ossessione?

Il giornalista deve proporre il proprio pensiero con freddezza, lucidità e neutralità senza essere di parte.

Deve comunicare sempre e solo la verità, anche se a volte non è facile da digerire.

Oriana Fallaci scriveva: 《《 Ogni persona libera, ogni giornalista libero, deve essere pronto a riconoscere la verità ovunque essa sia.

E se non lo fa è ( nell’ordine ) un imbecille, un disonesto, un fanatico.

Il fanatismo è il primo nemico della libertà di pensiero 》》.

Ascoltare alcune trasmissioni in TV è diventato un fatto problematico.

Non si riesce più a discernere la notizia vera da quella falsa.

La tecnica giornalistica usata da Travaglio è quella della disinformazione e del depistaggio continuativo durante le sue costanti apparizioni alla trasmissione serale su La7 di Lilli Gruber che fa da spalla.

Il suo è un continuo attaccare l’operato di Renzi, spalleggiato sempre dalla Gruber che ne condivide qualsiasi critica.

Da quando poi Draghi è diventato Presidente del Consiglio al posto di Conte il direttore del F.Q. non fa che rimpiangere il suo amatissimo ex premier.

Come scrive Minzolin 《《 Perso il potere, Travaglio si è trasformato da Tigellino nella vedova inconsolabile di Conte……. 》》, aggiunge 《《…… ne parla come se avessimo perso Cavour o De Gasperi 》》 aggiunge ancora 《《 ………come le prefiche che nel mondo antico venivano pagate per piangere i defunti 》》.

Del resto la disperazione di Travaglio è evidente in tutte le ospitate TV.

Il programma serale della Gruber esprime tutta la negatività della informazione scorretta e non garantisce la sana comunicazione.

P.S.:

SOLIDARIETÀ A MATTEO RENZI.

Si può avere una visione diversa, una politica diversa ( che, comunque, i giornalisti dovrebbero tenere per sé ) ma non si può sparare in continuazione sulla persona.

Questo modo di operare non è giornalismo, ma sciacallaggio giornalistico.

