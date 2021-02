A chi critica già ora il lavoro del lavoro del governo Draghi ed è nostalgico del conte. Provo a rendere il vostro penziero più paradossale ancora, perché ci sarà qualcuno che lo prenderà sul serio!…ALTRO CHE BUIO QUI SI VEDE FINALMENTE LA LUCE,

MA CERTO CHE!

Sono d’accordo con tutti quelli che manifestano forti perplessità su Draghi, sul suo operato e sulle sue capacità…. è vero! Non è cambiato nulla, la pandemia non è stata sconfitta, la disoccupazione è rimasta tale e quale, l’economia va a rotoli, il recovery plan non è stato modificato, ci hanno ucciso due valorosi patrioti in Congo, non sorride mai, ha lasciato le stesse restrizioni e colori alle regioni e ogni giorno si muore di covid.

Eppure è li già da tre giorni!

Con Conte, avremmo già avuto, minimo, tre DPCM e almeno 15 tweet e altrettanti post su Facebook. Conte nei primi tre giorni di mandato aveva già rassicurato gli italiani che sarebbe stato un anno bellissimo e assieme ad altri due statisti.. promise di sconfiggere la povertà. Ci Riuscirono da subito, sconfissero la libertà…. ai migranti, e la povertà…loro, fu davvero un anno bellissimo… il loro..

Poi.. volete mettere a confronto Draghi con Conte? Guardateli in faccia, Conte è un bell’uomo…è un seduttore….è uno che è riuscito a trascinare le masse… a sedurre Zingaretti, Fratoianni e Crimi.

Draghi, su! Regalaci un DPCM, un tweet una passeggiata fra la gente in papamobile

e un Casalino…soprattutto

ORA SERIAMENTE “Ce le avete strapazzate in padella, nei salotti televisivi e sui giornaloni militanti, per una conferenza estera con un leader (discutibile) di un Paese con il quale, tuttavia, non mi pare siamo in guerra. Anzi. Una cosa, peraltro, fatta alla luce del sole. Sugli intrecci inquietanti tra boiardi di Stato, affarismo ambiguo e potere politico che starebbero emergendo a proposito delle mascherine cinesi (tutto sulla pelle dei vostri concIttadini) vi vedo un po’ distratti, invece. Non che sia sorpreso più di tanto dalla antica pratica della doppia morale, però ogni tanto mi chiedo, io che umanamente faccio fatica a convivere con la mia coscienza, come facciate voi a farlo con due, anche tre false coscienze alla volta.”

A chi critica già ora il lavoro del lavoro del governo Draghi ed è nostalgico del conte. Provo a rendere il vostro penziero più paradossale ancora, perché ci sarà qualcuno che lo prenderà sul serio!… ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo