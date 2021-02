METODO E ORGANIZZAZIONE

L’altra sera, durante la trasmissione Porta a Porta, il giornalista Antonio Polito chiede al neo ministro Garvaglia (Lega): “sembra che con Draghi sia cambiato poco nel modo di governare”. Questa è la risposta del ministro: “è cambiato molto, nel metodo e nell’organizzazione. I provvedimenti vengono approvati nel CDM e non altrove, non ci sono più quelli che fanno trapelare notizie (il riferimento a Casalino è puramente casuale). I decreti sulla pandemia vengono presi molto tempo prima e non all’ultimo minuto, prima della scadenza del precedente. Il comitato tecnico scientifico dovrà riferire al governo le proprie valutazioni e indicazioni e non in tv o ai giornali” e con un portavoce del comitato stesso. Il tono dell’intervista è stato pacato sia da parte dell’intervistato che da parte degli intervistatori e questa è cosa rara nei talk show. Alla domanda del direttore di Libero, Senaldi, su presunte barruffe e veti incrociati sulle nomine, Garavaglia ha affermato che le soluzioni si sono trovate più tranquillamente di quanto si possa immaginare e sul presunto “silenzio stampa” imposto da Draghi, Garavaglia ha risposto: “è una questione di metodo, nessuno è silenziato, ma è altresì necessario che ciò che si decide venga diffuso in modo chiaro, senza interpretazioni fuorvianti”. Aggiungo io: è finito il tempo della gestione “privatistica” del duo Conte&Casalino, delle dirette fb e delle false informazioni passate da qualcuno dello staff di di Conte (Casalino) per screditare alcuni alleati di governo. Direi che la musica è decisamente cambiata..

METODO E ORGANIZZAZIONE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo