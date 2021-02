Mi sta frullando nella testa una certa idea, che si rafforza ogni giorno di piu’, sulla guerra mediatica organizzata e portata avanti contro Matteo Renzi, senza quartiere. C’e’ un disegno studiato nei minimi particolari, multidirezionale e debordante, che giorno dopo giorno amplifica l’aggressivita’, il linguaggio volgare, l’oltraggio nei confronti dell’essere umano in quanto tale, la ripetitivita’ di argomentazioni ingiuste e false diventate un mantra, la disparita’ di condizioni sociali e di cultura da parte di chi esercita il potere calunnioso.

Chi tira i fili di tutto ha un preciso obiettivo che cerca di perseguire ad ogno costo.

La distruzione politica di un leader attraverso la destabilizzazione del suo rapporto familiare.

Non e’ semplice, per uno come lui, entrare in casa con un fardello di accuse infamanti dalle quali difendersi solo con le parole, sia pure accorate di marito e padre.

Non e’ semplice, per la famiglia, accogliere una persona, che in ogni casa ha un ruolo predominante, con i segni della violenza subita nel corso delle giornate e che avrebbe bisogno di serenita’ per mantenere il suo equilibrio psicofisico, in grado di affrontare problemi del singolo e del nucleo familiare in toto, oltre che di responsabilita’ per la funzione che esercita.

Sic stantibus rebus permettetemi di esprimere il mio rammarico in modo inequivocabile e per me assolutamente necessario.

Travaglio, Scanzi, Padellaro, Telese, Giannini, Gruber, Formigli, Floris, siete dei vermi della peggiore specie, consolatevi pero’ perche’ gli altri millanta a partire dai politici malmostosi vi seguono a stretto giro. Cairo guida il carro.

Mi piacerebbe vedere tutti i signori che partecipano alle sarabande organizzate tra imbecilli, frustrati, mentecatti, presuntuosi, mentitori e calunniatori, messi all’indice da quella parte della gentebbene che si cosparge il capo di cenere, quando il linguaggio violento e scurrile colpisce un qualsiasi elemento, della societa’ civile e non, senza differenza di genere.

Quelli sono striscianti, voi siete dei pavidi.

Mi sta frullando nella testa una certa idea, che si rafforza ogni giorno di piu’, sulla guerra mediatica organizzata e portata avanti contro Matteo Renzi, senza quartiere. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo