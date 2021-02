Un grande dolore e una profonda commozione durante l’ultimo saluto a Luca e Antonio, due coraggiosi servitori dello Stato. A loro va una preghiera e alle loro famiglie la vicinanza dell’Italia e delle sue Istituzioni. Ci stringiamo in un abbraccio ai colleghi della Farnesina e all’Arma dei Carabinieri.

Oggi non mi sento più vecchio di un anno, ma di mille anni.

Oggi vi sarà il funerale di due nostri fratelli, di cui non conoscevamo l’esistenza, ora ci sentiamo derubati del loro esempio, temendo che spentasi l’enfasi retorica, la pratica ipocrita archivi la loro memoria, seppellendola nella generale rimozione dei valori.

Seguendo le rassegne stampa, mi è sembrato divenire proiettato tra le pagine de Le “leggi di Murphy” che teorizza la superiorità della creatività dello stupido rispetto alla competenza degli intelligenti

Da una vasta parte, della stampa appare qualcosa di simile contrapponendo la qualità di Draghi al muro di gomma di una politica costretta a far buon viso a cattivo gioco.

Una politica, che in larga misura ha perso la sua ispirazione etica, anche quando si riempie la bocca del superiore interesse generale della Nazione e dell’Europa Unita.

Mi sento vecchio e stanco, e vorrei chiudere gli occhi all’obblio dell’eterno riposo, e il mio regalo (sinceramente non apprezzato ma ineludibile) è dover ancora dover far scudo con il nostro petto a Mario Draghi, rispetto alla convinzione di una politica attaccata alla conservazione gattopardesca.

Cambiare si può e si deve, perché l’unica alternativa è rilanciare il Paese strumento insostituibile per la realizzazione di un’Europa Federata elemento fondamentale per una stabilizzazione geopolitica planetario.

L’alternativa è la regressione globale, nella III Guerra Mondiale per realizzare un equilibrio globale, espressione del “guai ai vinti”.

Non è vero che la Guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, è solo aprire una parentesi, in cui un prezzo assurdo in termini di morti e distruzioni, renda accettabile da parte dei popoli, ciò nei termini astratti delle ipotesi, appariva inconcepibile.

Ovvero la resa degli intelligenti che disperano di far comprendere problemi complessi, a chi pensa che non vi siano complessità ma solo complotti da parte dei poteri forti.

Quando i problemi incombono, ahimè non vi è spazio per diserzioni, ognuno ha il suo richiamo alle armi e sa che ad esso non si può sottrarre senza sentirsi un disertore.

Stefano Federici

