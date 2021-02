Ormai nel PD di ZINGRILLO ne succedono di tutti i colori, se non mandano via ZINGA e mettono una guida con buone ideee e programa va a malora.Non amo parlare del partito democratico. Vi sono stato, ne sono uscito e la partita è chiusa. Per rispetto alle tante brave persone, che li’ ho incontrato, rifuggo da ogni critica. Tuttavia, vedere all’Aria che tira, la Merlino, chiedere a Bersani e ad un cinque stelle cosa dovrebbe fare il pd, e fingere di credere alle fanfaluche che questi ipotizzano, non si può vedere. Ma proprio Bersani che non ne ha mai imbroccata una! Ma per piacere!

CHE CI CREDIATE O NO A ME ORMAI FANNO SOLO RIDERE. PD GAMBIZZATO DAGLI SCAPPATI DI CASA. MI CHIEDO COME I TESSERATI DEL PD NON STRACCINO LA TESSERA.

ANGOLO DEL BUONUMORE

In un’intervista Gigino dichiara che la trasformazione del M5S è quasi completata e che si tratta ora di un movimento “moderato e liberale”. Manca solo l’ingresso di Gonde per completare tale processo.

Il partito del vaffa, che si è alleato con gilet gialli ed euroscettici, che voleva l’impeachment di Mattarella che rifiutava di dare un ministero a Savona (autore di un piano per l’uscita dall’estero), che definiva le ONG taxi del mare e i giornalisti pennivendoli e put*****, ora si dichiara moderato e liberale.

E l’ingresso di un avvocaticchio che poco tempo fa si dichiarava orgogliosamente populista e sovranista sarebbe la garanzia di tale transizione.

Non è che una volta assaggiato il tonno e parcheggiato il deretano su una comoda poltrona e trovato lavoro agli amici del paesello la rivoluzione non sembra più necessaria?

Ci mancano solo i selfie con Berlusconi adesso.

