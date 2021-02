I PROBLEMI VERI

Tutti ricorderanno il sorriso, un po’ ebete, con rispetto parlando, di Zingaretti quando circa un anno fa gli fu chiesto cosa pensasse del piano Italia Shock, proposto da Italia Viva, che chiedeva da due mesi di cantierare subito opere pubbliche progettate e già finanziate per 120 miliardi. “Si vede che Renzi ha i soldi” rispose per la gioia dei suoi piccoli fan, che di questa risposta inqualificabile si gloriarono in rete.

Alla fine, dopo lunghe insistenze di Italia Viva, la frenatrice De Micheli, degna erede di Tony Nelly, individuò, in agosto, un elenco di 58 opere tra quelle proposte dai “renziani”, sulle quali intervenire, per un totale di 60 miliardi pronti.

Evidentemente il governo aveva i soldi, ma non aveva avvertito Zingaretti che ancora ride della sua battuta. Ottusissima perché ogni miliardo investito produce 15 mila occupati, nell’edilizia e nell’indotto, e quindi 15.000 x 60 = 900mila occupati. Niente male per un Paese che ne stava perdendo 400mila.

Ma che ci volete fare? I campioni della lotta alle disuguaglianze e alla povertà piuttosto che dare ragione ad un “neoliberista” preferiscono i sussidi invece che il lavoro e pazienza per i disoccupati.

La notizia è che da agosto tutto è di nuovo fermo. Per la crisi di governo? No, perché Conte ci ha messo circa sei mesi per nominare i commissari previsti dal decreto “Semplificazioni” approvato, anche da Italia Viva, poche settimane prima di quell’elenco per accelerarne l’esecuzione.

Capite perché non si poteva continuare a stare in un governo così, tutto affidato alla chiacchiera di Conte e per il resto immobile sulle scelte che contano?

E come questo scempio ne potrei raccontare altri dieci, almeno. Cose concrete, di quelle che migliorano la vita soprattutto di chi “sta sotto”.

Ora bisogna riavviare una macchina fermata per incapacità di governo e cattiva volontà politica, sulla pelle dei lavoratori.

PD, M5S e LeU, impegnati in dibattiti sul ruolo fondamentale di Conte, allora e in futuro, dovrebbero solo vergognarsi. Come pure dovrebbe farlo chi continua a pensare che quel coacervo di incapaci possa rappresentare qualcosa di positivo per il futuro. Cambiate musica, approfittate dell’ “irresponsabile” che vi ha rimesso in riga.

PS: ALTRO PROBLEMA VERO DAL GOVERNO RENZI E STATO RISOLTO, CHE A SUO TEMPO AVETE DENIGRATO E ORA SERVIREBBE LA SUA EFICACI E.Il JobsAct è stato dipinto come una legge vergognosa, contro i lavoratori. La realtà ci dice il contrario: oltre un milione di posti di lavoro e più tutele per i lavoratori come dimostrato anche ieri dall’inchiesta della procura di Milano sui rider. Chi da sinistra esulta per la decisione della procura su Milano dovrebbe ricordare che i giudici sono intervenuti “per la violazione della legge 81.” Ma la legge 81 è semplicemente il JobsAct, solo che alcuni si vergognano ad ammetterlo.

Prima o poi anche i più accaniti avversari dovranno riconoscere la verità: il JobsAct non ha tolto diritti, li ha aumentati. E il tempo ci restituisce la verità, dopo tanti insulti. Accade per il JobsAct, è accaduto per la riforma del titolo V, accadrà per la scelta del Governo Draghi. RICORDATEVELO SEMPRE. A NOI ORA DI ITALIA VIVA . Serve solo pazienza, tanta pazienza.

