Italia Viva al 59% dei consensi nel sondaggio Web di Affari Italiani

Sono piu’ di 2mila le persone che hanno risposto finora, nelle ultime 48 ore, e che forniscono indicazioni chiare.

(Si pensi che per per i sondaggi realizzati dalle società specializzate normalmente ci si avvale di uin campione tra gli 800 ed i 1500 rispondenti).

Se vogliamo essere precisi, il sondaggio di Affari Italiani è rappresentativo dei soggetti che interagiscono on line nell’ambito della politica magari attraverso la partecipazione a gruppi social.

Ed allora da questo punto di osservazione la presenza di Italia Viva è preponderante col suo 53,9%, seguita a larga distanza da Fratelli d’Italia al 16% e dalla Lega al 14,5%.

Le altre formazioni risultano assolutamente marginali in questa speciale classifica, segno di una loro sottovalutazione profonda di questo vettore comunicativo ed organizzativo,.

Basti vedere il Pd al 3,5% o Azione all’1,1% e, in questo ultimo caso, non si può negare che Calenda abbia puntato molto in questo ambito anche investendo in pubblicità.

In definitiva, il vettore comunicativo on line (e social) è saldamente presidiato da Italia Viva con le sue centinaia di gruppi organizzati e questo sondaggio fa da controcanto ad altri che attestano il partito su cifre da prefisso telefonico.

Come si è detto, questo sondaggio non ha alcun valore scientifico. Tuttavia, ci piacerebbe sapere se gli altri che assegnano valori di consenso assai bassi ad Italia Viva abbiano o meno valore scientifico. Visto che anche loro si avvalgono in quota significativa della raccolta dei dati on line, lo sfasamento tra i loro risultati e quelli pubblicati da Affari Italiani lascia più di una perplessità.