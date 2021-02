Perché i sondaggi sono taroccabili e sono in taluni casi funzionali a precisi disegni politici

Prendiamo ad esempio gli eventi di quest’ultima settimana.

Il MoVimento Cinque Stelle ha perso, con le espulsioni, almeno il 15% della sua rappresentanza parlamentare.

Tra gli elettori le perdite dovrebbero essere superiori visto che più della metà degli stessi si dichiarano contrari alla scelta del garante Grillo di appoggiare il governo Draghi ed hanno anche visto la defezione di uno dei maggiori esponenti, come Di Battista, che gode di un seguito non indifferente nel MoVimento stesso.

Ci si aspetterebbe pertanto una perdita di consensi significativa di questa formazione.

Tuttavia, la stessa società di rilevazione che ha pubblicato la tabella seguente pone il M5S – senza alcuna connessione logica – alla stessa percentuale della settimana precedente.

Perché può avvenire tutto questo? Proviamo a tenere conto di alcune variabili.

Occorre guardare a questo proposito alle variabili che denotano la validità del sondaggio. E cioè al margine di errore statistico che viene assicurato, pari in questo caso al 3,5%.

Ciò significa che se fai una domanda secca al complesso del campione i margini di errore non spostano di molto l’esito della rilevazione. Infatti il 46% di giudizi positivi rilevati per il governo se diventa il 42,5% ovvero il 49,5% contro il 20% di negativi che oscillerebbe perciò tra il 16,5% ed il 23,5% non cambia di molto le cose ma quando poi si passa allo specifico del consenso per le forze politiche le cose possono cambiare di molto.

E questo è stato utilizzato senz’altro per il voto ai Cinque Stelle non penalizzandoli. Ma questa possibilità diventa molto più incidente, tra le forze minori dove – se giochi sul 3,5%, che l’errore statistico consente – puoi determinare cambiamenti decisivi.

Infatti, tornando all’esito della settimana politica precedente sono inspiegabili le perdite dello 0,5% attribuite a Italia Viva (pari al 20% del suo elettorato) mentre il voto di fiducia al governo Draghi corrisponde ad un suo indubbio successo.

Come pure appare inspiegabile la penalizzazione di Azione, che perderebbe lo 0,4%, mentre ha sostenuto la formazione del governo stesso, in cui ora entrerà con un suo rappresentante.

Le intenzioni sottese a questi risultati sembrano assai chiare. E sono quelle di depotenziare l’attrattività delle attuali forze del campo riformista per permettere una maggiore facilità d’ingresso al prospettato partito di Conte, partito che dovrebbe occupare quello stesso spazio politico.

Ma nel caso che questo non si realizzasse, per permetterlo allo stesso editore che ha commissionato i sondaggi, ovvero quel Cairo che non ha mai smentito la propria intenzione di scendere in campo e che punta sempre al centro dal quale occorre togliere il peso ingombrante di Azione e Italia Viva che col loro attuale 7% (almeno) e la possibile alleanza con altre forze di quest’aream segnano già più dell’11%.

Un ostacolo da rimuovere al più presto. Io i risultati di certi sondaggi me li spiego così.

Perché i sondaggi sono taroccabili e sono in taluni casi funzionali a precisi disegni politici ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo