Quelli che dicevano “il Jobs Act crea precariato” dove sono ora? #JobsAct #MatteoRenzi

I falsi argomenti a disposizione degli odiatori da tastiera si riducono sempre più.

E apparirà sempre più evidente il balzo positivo che l’avvio del nuovo governo ha comportato per il paese.

Buon lavoro al presidente Draghi e complimenti a Italia Viva e a Matteo Renzi per il grande coraggio dimostrato.Grazie a Matteo Renzi e grazie al jobs act

Il job act è uno strumento voluto dal governo Renzi e oggi sappiamo che tutela molto di più del famoso art 18 che serviva solo come scudo per lavoratori furbetti. Di Maio ha solo preso in considerazione le tante manifestazioni per i diritti dei raiders, il resto lo ha fatto la magistratura servendosi dello strumento tanto contestato dai grillini e dai tanti politicanti.

Renzi è e sarà sempre un passo avanti alla mediocrità di molti.

MATTEO RENZI con il Jobs act aveva pensato alle tantissime categorie di lavoratori del nostro tempo che non sono tutelate. ORA CARO DENOGRATORE ODIATORE!

Potrebbe tirare le somme da solo e non sfruttare le non notizie palesemente sventolate per agitare melma che non c’è.Chi di nascosto agisce tutto gli viene concesso e dimenticato .Renzi non so cosa vi deve visto che stampa e televisione tutto hanno esposto alla luce del sole e a quale spiegazione lei pensa di non essere in grado di arrivare da solo ? Vuole materiale per continuare dare addosso al suo capro espiatorio . È ormai troppo abusato e sulla piazza gente da biasimare non manca.Fare lo stolking a una persona a qualcuno non ha giovato.

ORA! 60mila lavoratori “invisibili”, ma che in realtà sono del tutto visibili a migliaia di italiani che ogni giorno ordinano cibo tramite app dal proprio telefonino e lo ricevono a casa o in ufficio grazie al lavoro di tanti fattorini. I “riders” – per dirla con l’ennesimo termine mutuato dal mondo anglosassone – vedono finalmente riconosciuti i propri diritti.

Impegnati in ogni condizione, “premiati” in base a un algoritmo, sotto pagati, controllati in ogni loro spostamento, senza tutele, considerati autonomi ma – in realtà – del tutto dipendenti dalle grandi aziende per cui lavorano. Alle quali la Procura di Milano ha comminato una maxi multa di 733 milioni di euro (forse sproporzionata) e l’obbligo di assumere tutti i lavoratori, applicando una norma del “jobs act”.

Una decisione che rende in parte giustizia a questi lavoratori, ma che deve essere da stimolo per una migliore regolazione di questo tipo di attività. Cercando un difficile, eppure necessario equilibrio tra gli investimenti di aziende su un servizio di largo utilizzo che può generare nuova occupazione e il sacrosanto rispetto dei diritti dei lavoratori. Una sfida a cui non ci si può sottrarre.

