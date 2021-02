Grazie a Renzi NO? Per Lui Solo Insulti? Allora Dico la mia: 

• Non c’è dubbio che con Draghi l’Italia sia più virtuosa in Europa, non c’è dubbio che il futuro dei nostri figli e nipoti è in mani sicure. Abbiamo la certezza che se fosse rimasta nelle mani del governo Conte, l’Italia si sarebbe ridotta all’ irrilevanza ed in macerie, perchè non avrebbe mai ottenuto i fondi del Recovery per la crescita.

• È vero che l’avvUn ocato del popolo aveva ottenuto dall’ Europa una somma cospicua, ma è altrettanto vero che sapeva che i fondi erano condizionati a precise indicazioni e non alla distribuzione di mance e mancette.

• Lo sapeva perfettamente e tuttavia lo aveva concepito in modo che fosse bocciato dalla Commissione europea.

• Sarò maligna, ma io continuo a credere che non l’abbia fatto per imperizia o ignoranza, bensì per portare a compimento un piano ben organizzato, che aveva come scopo il default del nostro Paese e della sua colonizzazione.

• Allora RENZI HA REAGITO ed ha tolto la fiducia,

• non per personali antipatie (che ci potrebbero anche stare, data l’affermazione di Conte, di volerlo asfaltare),

• e l’ha fatto proprio un minuto prima che il piano diventasse irreversibile, appena in tempo per non sprofondare nel burrone.

• PERCHE’ PROPRIO ALLORA IN PIENA PANDEMIA? PERCHE’ PROPRIO ALLORA O MAI PIU’!

• Oggi tutti i partiti, persino quelli all’ opposizione, riconoscono l’enorme vantaggio di avere Draghi a capo del governo.

• Tutto si sentono più tranquilli e rappresentati che sia lui e non Conte, a presiedere il G20.

• Tutti hanno grandi aspettative, forse anche troppe, perchè persino Draghi non ha poteri magici e potrà cercare di porre rimedio ai disastri fatti, ma non potrà cancellarli del tutto.

• Ma NESSUNO HA UNA PAROLA DI RICONOSCENZA VERSO RENZI.

• PERCHE’ TANTO ODIO?

• IO HO una RISPOSTA: “LE PERSONE perbene e VERE SPAVENTANO. Se POI SE SONO INTELLIGENTI, SONO IL PEGGIOR INCUBO PER I MEDIOCRI. È QUESTO IL SUO UNICO TORTO. ESSERE TROPPO AL DI SOPRA DI Chiunque ALTRO!