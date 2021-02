Bonaccini dovrà decidere da che parte stare. Per ora la sua posizione sembra essere né col PD di Zingaretti, né con Renzi che purtroppo ha accusato di avere portato al governo Salvini e di avere sbagliato a creare la crisi al governo Conte.Perciò anche Bonaccini non ha avuto belle parole per Matteo Renzi, chissà che sentendo sulla propria pelle gli atteggiamenti del PD, Finalmente riesca a capire perché Renzi sia stato costretto ad andarsene! Forse ha capito che! Quando qualcuno dice qualcosa contro la ” ditta ” come lo chiamava l’amico del giaguaro si alzano subito le paratie e si fa quadrato ( come diceva la dc dello zio Giulio Andreotti) Per ciò dico che Bonaccini ha perfettamente ragione ed è un ottimo Presidente! Bonaccini ha dimistrato di essere persona preparata e competenze al contrario di quelle altre teste di legno del pd che hanno i paraocchi come i somari.Galli avrà senz’altro le sue ragioni ma qui si sta perdendo un’intera categoria di piccoli imprenditori, migliaia di aziende familiari, unico sostentamento di centinaia di migliaia di lavoratori che saranno costretti alla fame. Vogliamo almeno ragionare se esiste un modo per impedire anche questa tragedia? per ciò! A maggior ragione ci vuole un congresso prima possibile per liberare il PD da queste mezze calzette arroganti e assetate di potere! … quasi peggio dei loro ‘maestri’ grillini!

IL TRATTAMENTO CAUCASICO

Stefano Bonaccini dice che la proposta di Salvini di riaprire in sicurezza la ristorazione è “una proposta ragionevole” e il vertice del PD lo bacchetta duramente accusandolo di combutta col nemico, provando ad umiliarlo pubblicamente.

Una persona con la storia di Bonaccini non merita questo trattamento caucasico.

Per Zingaretti, costretto al Congresso, Bonaccini è solo un possibile avversario contro il quale vale qualunque colpo basso. Niente confronti di merito, solo anatemi da Talebani. Conosciamo bene questo trattamento.

E’ del tutto evidente che Zingaretti e i suoi “cari” hanno perso completamente il contatto con la realtà esterna, quella fuori dalle stanze del Nazzareno. Ormai misurano tutto solo dal grado di fedeltà alla loro linea di sudditanza nei confronti di Conte e del M5S.

Hanno snaturato il PD e ora la loro linea revanchista rischia di mettere in difficoltà la maggioranza che serve al Paese, solo per questioni di potere interno.

