Meno male che ci siamo liberati dalla preoccupazione di doverci concentrare su chi pensava di guadagnarci e poi gli è venuta meno la sedia da sotto al sedere. Questo è un dato di fatto.NOn mi stancherò di POSTARE questo POST con la speranza che lo leggano i bimbi e le bimbe di conte

LA VERA STORIA DEL RECOVERY FUND E DEI € 209 MILIARDI DESTINATI ALL’ITALIA

Capisco che per i vedovi di Conte è dura da digerire, ma con un pò di memoria la pillola va giù e possiamo passare ad altro. La cosa si è svolta così:

1) Conte va a Bruxelles deciso a chiedere gli Eurobond. Fa il duro e se ne esce col famoso “altrimenti faremo da soli!” suscitando l’ilarità generale e l’orrore degli sherpa italiani;

2) nel frattempo, su impulso di Macron, il gruppo europeo Renew Europe, con dentro i francesi di En Marce e Italia Viva con Gozi eletto in Francia, lavorano a una mozione del Parlamento europeo che propone la costituzione di un fondo (che poi diventerà con successive specificazioni il Recovery Fund) e tessono l’incontro tra PPE, S&D e parte dei verdi che approverà la mozione, coi verdi che si spaccano perché alcuni insistevano sugli Eurobond;

3) ci si fa in quattro per spiegare a Conte che gli Eurobond sono una bella cosa, ma che sono impossibili da realizzare a breve, perché serve un sistema fiscale unico e uno bancario integrato, e non si può aspettare;

4) Macron convince la Merkel sul Recovery e la mozione del Parlamento diventa la linea guida della Commissione, per rafforzare la quale Macron promuove una lettera di appoggio alla proposta di Francia, Spagna e Italia, con Conte che recede dagli Eurobond e appoggia la proposta che si sta affermando, anche per dare un segnale di correzione di rotta rispetto al “faremo da soli” che aveva molto urtato;

5) Passa il Recovery Fund, che viene perfezionato e chiuso dal Consiglio sulla base di parametri oggettivi, condivisi per la loro oggettività da tutti, che assegnano per forza di cose i 209 miliardi all’Italia.

6) in definitiva Conte, partito malissimo, dopo la cantonata non ha fatto altro che accodarsi a Macron e poi alla coppia di testa Macron-Merkel che, avendo sfondato anche in forza della mozione parlamentare (la prima volta che il Parlamento europeo “da la linea” su un tema così di fondo, alla Commissione che la applica) non ha dovuto fare altro che salire sul carro e definire i dettagli.

7) Ovviamente il grosso del lavoro lo hanno fatto Macron e poi Merkel, ma il ruolo di Gozi, e del gruppo Renew Europe, è stato determinante per convincere i grandi (PPE e S&D) a votare in modo unitario la mozione parlamentare che indicava la soluzione generale dando la possibilità alla Commissione di lavorare con le spalle coperte politicamente.

Questi sono i fatti, verificabili dai documenti del Parlamento europeo e da quelli della Commissione, con le date e tutto ciò che serve per capire. Il fatto che, tornato in italia Conte sia stato santificato attribuendosi meriti non suoi, (ha avuto solo la bontà di mollare una linea sbagliata, anche tecnicamente, e accettarne una giusta) fa parte della costruzione di un falso mito che da allora è stato presentato a beneficio suo e dei suoi cari, imbrogliando l’opinione pubblica.

Da ultimo faccio notare che, proprio a seguito di tutto questo, Renzi, in senato e formalmente, chiede a Conte di concordare una speciale sessione del Parlamento Italiano da svolgersi in Agosto per definire, in modo unitario, le linee del Recovery Plan. A quella richiesta non è mai stata data risposta fino alla famigerata notte in cui è stato recapitato, alle 2, il pessimo documento che ha dato il via alla crisi di governo. Mi scuso per la lunghezza ma la vicenda non può essere liquidata con due battute, pure sbagliate, come tanti fanno. Chi vuole capire capisca. Chi non vuole, continui a cullarsi nella sua comfort zone.

LA VERA STORIA DEL RECOVERY FUND E DEI € 209 MILIARDI DESTINATI ALL’ITALIA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo