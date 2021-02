PRIMA VALGO MENO DI UN HAMBURGHER?

“VALEVANO MENO DI UN HAMBURGHER?”.

Se non ci fosse stato il Jobs Act (legge 81/2015 del governo Renzi) la Procura di Milano non avrebbe potuto elevare 733 milioni di ammende alle principali società multinazionali di delivery operanti in Italia, ma soprattutto imporre loro di trasformare i contratti dei rider da lavoratori autonomi allo status di parasubordinati, con contratto di lavoro coordinato e continuativo. In 60.000 dovranno essere assunti. Non più pagamento a cottimo, inoltre, visto che è vietato dalla legge, ma un contratto fisso, con tanto di obbligo di visite mediche, formazione e fornitura di attrezzature adeguate, sicurezza sul lavoro. Diritti per dei lavoratori tra i più sfruttati oggi. Gli atti della procura si richiamano direttamente a quella legge.

Cade così un’altra falsità su uno dei punti più importanti della politica del governo Renzi. Ai quali una sedicente sinistra che, per anni, aveva assistito praticamente inerte alle trasformazioni del lavoro, aveva dichiarato una guerra dissennata che la porterà ad un definitivo distacco con la sua base sociale.

Non fu il Jobs Act, o qualunque altro provvedimento del Governo Renzi, ad abolire l’art. 18, che fu fortemente ridimensionato una prima volta dal governo D’Alema, che lo abolì per tutti i nuovi assunti da quel momento in poi, e definitivamente depotenziato dal governo Monti, dove sedevano insieme Bersani e Berlusconi. Ma questo è proibito ricordarlo.

Il Jobs Act riparò, semmai, i guasti di una legislazione del lavoro diroccata in precedenza, dando nuovi diritti e tutele che hanno salvato centinaia di migliaia di posti di lavoro negli ultimi sei anni, creandone un milione, dei quali il 50% a tempo pieno e indeterminato, solo nel breve arco del tempo “renziano”. Molto si dovrà ancora cambiare, ma di certo, il Jobs Act ha lasciato un quadro normativo di tutela dei diritti dei lavoratori migliore di quello lasciato dai governi precedenti.

Ci disquisisce sul “neoliberismo” di Italia Viva parla a orecchio. Sono i fatti e non le prese di posizione ideologiche il metro di misura delle politiche. E la vicenda dei riders, una battaglia ancora lunga, ce lo insegna.

SI SENZA JOBS ACT I RIDERS “VALEVANO MENO DI UN HAMBURGHER?”.

PENTAGRULLIPIDIOTI:A proposito, leggitetevi la sentenza della Cassazione de l’altro ieri che smonta un altro pezzo della legge che voi non avete o voluto capire. Aggiungo che in punto di diritto vorrei ricordare che l’art 18 già nello statuto dei lavoratori non si applicava alle aziende che occupavano meno di 15 dipendenti; che la corte costituzionale ha dichiarato illegittimo la norma del Job’s Act che limitava il Potere del giudice alla quantificazione della indennità (dunque si va dal giudice del lavoro); che nel JA rimane comunque vietato il licenziamento discriminatorio. Dal punto di vista dei fatti da quando è entrato in vigore sono aumentati il numero degli occupati è diminuito i licenziamenti. L’Obiettivo della riforma del lavoro può dirsi raggiunto. Il resto e solo ideologia a kili e a buon mercato. Se siete penta pidiotionesti,donreste sapere che l’art 18 non è stato completamente abolito in quanto è rimasto per i lavoratori che ne erano interessati al momento dell’entrata in vigore del Job Act, per coloro che vengono licenziati per cause discriminatorie e per coloro che vengono licenziati perchè accusati di reati che poi si dovessero verificare infondati. Si tenga conto che l’art. 18 riguardava solo 1/6 dei lavoratori dipendenti ed aveva una procedura molto farraginosa e incerta sul risultato anche per il lavoratore. Inoltre quasi sempre nei casi di vittoria giudiziaria per il lavoratore si concludeva con una transazione economica. L’indennizzo previsto dal Job Act invece oltre che essere automatico è universale. lo vado dicendo da anni ormai che non era stato Renzi. Ma ormai tutto è Renzi.E inutile fare qualsiasi considerazione con voi, sopra vi hanno spiegato e documentato che dite fandonie sapendo di mentire. Leggetevi la storia delle modifiche dell’art 18 e imparate. E’ stato “abolito” dai VOSTRI amici QUELLI DELLA DITTA PER CAPIRCI, non da Renzi.

PRIMA VALGO MENO DI UN HAMBURGHER? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo