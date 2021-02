Cè chi si fà una domanda sul trambusto che si sta palesando all’interno del PD, si chiedeva candidamente come mai, dopo mesi di concordia, improvvisamente si fossero risvegliate le varie idiosincrasie. Forse non ha meditato sul fatto che fino a che si trattava di tirare sassi all’uomo in berlina, l’atmosfera era gaia e sguaiata, ora che c’è da pensare a cose serie, servono serietà e visione. e qui casca qualche asino. Ora tutti più tranquilli non conta niente ? Poi che i partiti che si credono Dio in terra abbiamo visto crollare le loro certezze costruite sulle nostre ingenuità e la nostra impotenza vuole dire che non erano certi di niente e che sono aria fritta. Salvini europeista Di Maio moderato e di centro ….ma..ma..ma ..Renzi e la poltrona alla Boschi …..per carità RENZI l’unico ad avere una visione ,grazie Matteo.

SBANDAMENTI E SBANDATI

Il terremoto politico seguito alla sostituzione inesorabile di Conte con Draghi alla guida del governo, continua ogni giorno a farsi sentire e andrà avanti così fino alle elezioni del 2023.

Facciamocene tutti una ragione, entro certi limiti è un fatto fisiologico trattandosi di un governo di “quasi tutti”, come non capitava dal 1945/48, nato per riparare i guasti di una emergenza aggravata dai ritardi e dall’immobilismo del governo Conte.

Entro limiti, che sarà compito di Draghi definire e difendere, di Mattarella vigilare e delle forze politiche che, più di altre, si sono battute per questa soluzione, contenere nel modo più positivo per tutti.

Per questo tralascio il “botta e risposta” caratteristico della rete, che quando ho tempo da perdere sbircio con distacco, ma senza darvi un qualche peso se non per metterne in risalto le contraddizioni più evidenti.

Si è spento il “dibattito” su chi ha vinto e chi ha perso, segnato dal paradosso di PD e M5S che hanno fatto a gara per rendere evidente la sconfitta della loro linea o Conte o morte. “Gallina che canta ha fatto l’uovo”, dice un vecchio proverbio, per loro sarebbe stato meglio non toccare quel tasto.

Resta l’eco dei commenti sul completamento del governo con gli incarichi dei viceministri e dei sottosegretari. Una giostra abbastanza stucchevole e inutile. Ci sono i delicati di stomaco “questo fa schifo”, i professori “quest’altro è il peggiore”, i matematici “pochi al PD e al M5S, troppi a Italia Viva” e altre amenità da parte di gente abituata, da anni, a considerare la politica come una chiacchiera da bar dello sport, dove ognuno ha la sua migliore formazione della nazionale di calcio.

Ora è il momento dei, così detti, “riposizionamenti”, che ci consegnano il lato umoristico della politica quando perde il senso della realtà. Assistiamo così al caso classico di una tragedia politica, per chi ha perseguito una linea oggi sconfitta, che diventa una farsa coi suoi protagonisti che, con la rapidità di un Brachetti, si trasformano da autorevoli personaggi del dramma in maschere di un’opera buffa. Senza Mistero.

Cosa altro è un Bettini che nega di avere fieramente propugnato la linea dell’alleanza strategica tra PD e M5S, se non una versione del dottor Balanzone frastornato dalla pandemia di “altra” politica? Quella sua strategia ha caratterizzato tutta la politica di Zingaretti ed è stata uno dei motivi della nascita di Italia Viva.

E che dire di Di Maio che, nella tempesta interna al suo partito, sancisce la definitiva trasformazione del MoVimento in partito moderato, liberale, europeista e atlantico? Un Arlecchino incolore che prova, in pubblico, un nuovo copione scritto male.

In attesa della riapertura dei teatri oggi ci tocca questo. Aspettando che rientri in scena Capitan Fracassa che, non pago di averci fracassato il fracassabile, ci si parerà davanti intimandoci il classico “parati fellone che mo ti ammazzo”.

Stavamo scarsi a comandi loro.

