Si grazie al Presidente Draghi si torna a pragmatismo, meritocrazia e concretezza. Dopo anni di superficialita’, approssimazioni, raccomandazioni e ritardi l’Italia finalmente riacquista normalita’ e guarda con maggiore tranquillita’ al futuro. Congratulazioni e auguri di buon lavoro al dott. Fabrizio Curcio..UN GRANDE UOMO, UN GRANDE PRESIDENTE, UN GRANDE POLITICO. UNA PERSONA ONESTA, SERIA, COMPETENTE, CAPACE. In politica di persone come lui se ne contano sulle dita di una mano. No, non e’ RENZI ! E’ un Professore che oggi ha tenuto, presso l’Universita’ di Firenze, una Lectio Magistralis..

BUON LAVORO A FABRIZIO CURCIO

il nuovo capo della Protezione Civile nominato dal governo.

Un uomo di grande esperienza che svolse con grande competenza e trasparenza questo incarico tra il 2015 e il 2017 nominato dal governo Renzi. Un uomo serio, di poche parole e di molti fatti.Speriamo che non aumenti la sindrome da accerchiamento degli antirenziani, che vedono sbucare l’odiato inimico dappertutto, dentro e fuori casa.Curcio non appartiene a nessun partito, è solo un onesto e preparato servitore dello Stato. Quello che serve.

