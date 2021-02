Vorrei informare Scanzi ,i PENTAPIDDINI e le vedove di Conte!Prima di blaterare bisogna conoscere essere informati

Vorrei informare Scanzi ,i PENTAPIDDINI e le vedove di Conte che

Matteo Renzi fa parte del comitato consultivo del FII Institute. Una nomina assegnata che stabilisce un compenso di partecipazione a tutte le riunioni in calendario.Nomina che non viene conferita a tutti ma soltanto ai migliori.Se il comitato Internazionale ha scelto Renzi e non Zingaretti,Conte oppure Crimi con Di Maio ci sarà pure un perché.Renzi è stato negli Emirati Arabi? Sì. In Cina? Sì. Ieri in Olanda si .L’altra settimana a Barcellona si.Andrà in Germania, poi in Svizzera. Sì, viene retribuito per fare delle conferenze perché c’è gente che pensa che sia interessante ciò che ha da dire. Quell’evento in Arabia a cui era presente con David Cameron ,ex premier Inglese ,e François Fillon ex primo ministro francese , era per un grande fondo d’investimento che si chiama Pif che ha quotato un’azienda che si chiama Saudi Aramco, la più grande quotazione della storia”.

