GOVERNO DRAGHI: QUALE FUTURO CI ATTENDE?

La forza del Governo Draghi è quella di trasmettere la fiducia e la consapevolezza di sperare in un futuro migliore.

Con Draghi siamo in una situazione completamente differente rispetto al precedente esecutivo.

Eravamo in una fase di stallo in cui il Governo non faceva altro che annunci, proclami, DPCM, senza poi concretizzare realmente il tutto.

Gli aiuti economici, i ristori, i 130 miliardi di cui l’ex Premier si vantava di distribuire, sono stati in gran parte rimasti sulla carta e mai arrivati a destinazione .

Ci sarebbero voluti 539 decreti attuativi mai firmati e che non hanno visto la luce.

Tra i settori più colpiti dai ritardi nella legiferazione ci sono la Giustizia e l’Economia.

Il record negativo spiega Monticelli sulla Stampa, spetta al D.L. semplificazioni: sono state approvate solo tre misure sulle 37 inizialmente previste.

E la cosa più drammatica è che l’eredità dei Governi precedenti rischia di rallentare anche il nuovo esecutivo.

La strategia messa in atto dal nuovo Governo ha un diverso impulso e un nuovo sistema di comunicazione.

《《Spero che con il nuovo Governo finiscano gli allarmismi.

Non è possibile andare avanti con metodi del passato Governo.

Serve un cambio di passo》》.

Questo è quello che continua a ripetere Matteo Salvini.

<< IL LUPO PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO >>

Lo stesso Matteo Salvini però deve sapere che non può continuare a fare annunci come se fosse ancora all’opposizione, deve metabolizzare che alcuni dei suoi rappresentanti sono al Governo.

Come scrive Emanuele Lauria, il nuovo sottosegretario Molteni ( Lega ) rivendica i decreti sicurezza.

Ma per la Ministra Lamorgese indietro non si torna e terrà la delega sui migranti.

La partita dell’immigrazione si trasferisce a Palazzo Chigi, almeno nella sua spinta decisiva verso la strategia europea.

Non è neppure scontato che a Molteni vengano date le competenze sulla pubblica sicurezza.

È una decisione ancora da prendere, e in corsa ci sono pure gli altri due sottosegretari, il grillino Carlo Sibilia e Ivan Scalfarotto di Italia Viva.

Ha ragione Draghi quando afferma che in questo momento ” L’ UNITÀ ” è un DOVERE.

La convivenza fra Lamorgese e i leghisti è alquanto complicata e rappresenta una scommessa per il nuovo Governo.

《《 COM’È IL PARLAMENTO? 》》 chiesero a Leonardo Sciascia, quando, lo lasciò nel 1983.

《《 È LO SPECCHIO DEL PAESE 》》, rispose.

E adesso……………..

Presidente Draghi, buon lavoro.

