Su La Stampa del 27.02 2021 un certo Riccardo Barenghi giornalista, in arte “Jena” (?? parente dello sciacallo) fa la sua battuta contro Renzi per irriderlo e denigrarlo presso i lettori. La battuta è idiota con chiaro intento offensivo. L’onestà intellettuale di questo scrivano comunista rivela la sua idiosincrasia verso Renzi e gli fa prendere cantonate colossali. Jena da strapazzo ben altri frequentavano e frequentano l’arabo nei ritagli di tempo. Anche alcuni tuoi compagni. Sei da disprezzare e rimani pure rintanato sulle macerie del Muro di Berlino 09.11.1989. Noi di Italia Viva con Matteo Renzi siamo un’altra cosa.

IN NOME DI CHI PARLANO?

Certo pure Renzi, però, poteva avvertire i leader politici di tutto l’Occidente che non era il caso di accorrere per mettere le loro mani in quelle di Bin Salman, come fossero un’acquasantiera..

In particolare poteva impedire a Conte e Di Maio di enfatizzare i loro elogi smisurati a sua maestà, o addirittura chiedere di bloccare la recentissima firma del trattato di cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la monarchia saudita, sottoscritto dopo l’assasinio di al Khashoggi.

Vi ricordate le interrogazioni parlamentari di PD, M5S e LeU che chiedevano al governo di rompere le relazioni diplomatiche, o almeno di congelare i rapporti economici e non solo tra Italia e Arabia Saudita? Oppure gli articoli sdegnati degli opinionisti più in voga e le petizioni proposte dai più impavidi difensori nostrani dei diritti umani? No? Infatti non ci sono state.

Oggi sentiamo solo la cacofonia delle vesti stracciate, cenci vecchi e lisi già dismessi.

“Che c’entra?” rispondono i commentatori del dopo partita, “un conto sono i rapporti internazionali e gli atti politici e diplomatici che ne conseguono, un altro sono le azioni di un singolo politico”. Che pure, mal glie ne incolse, si è mosso nel pieno rispetto della linea del governo. Che, infatti, su questo non ha fiatato. Anzi, in una nota della Farnesina, diramata all’insorgere del sussulto civile, raccomandava silenzio e discrezione.

Per lorsignori la “ragion di Stato” è un paravento che diluisce la responsabilità di chi fa le scelte di governo in nome nostro, ripartendone il carico su tutti i cittadini. Che, però, così ne diventano complici, in questo caso distratti e silenziosi fino al fischio dell’arbitro. Mal comune mezzo gaudio. Si chiama pubblica virtù, che diventa ipocrisia privata di chi protesta sempre dopo.

“E che so io Pasquale”, sembra di sentirli rispondere come Totò.

Qualcuno di lorsignori ha il coraggio, oggi, di chiedere al governo di interrompere i rapporti diplomatici con l’Arabia Saudita? Oppure di promuovere tra le masse risvegliate una petizione popolare di condanna della collaborazione con Bin Salman e autocritica per il loro inconsapevole coinvolgimento di Stato?

Infondo si tratterebbe solo di rinunciare, magari d’un colpo, al 70% della nostra benzina e a qualche decina di migliaia di miliardi di dollari di investimenti in Europa. O, magari, di regalare l’Arabia Saudita in parte all’Iran, in parte all’estremismo islamico. Prego signori, si accomodino.

