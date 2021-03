Calenda sei Ridicolo noi Renziani non ti voteremo mai. Renzi è il nostro Leader e con il tuo rancoroso atteggiamento andrai poco lontano.

Calenda: “si può fare il centro con IV ma senza Renzi”…Beh se non ti è chiaro caro rancoroso..IV è Matteo Renzi e noi RENZIANI non rinunceremo mai al ns Leader.

Invece a noi interessa azione ma senza Calenda ! Perché? Perché una persona che si professa liberal e poi vuol fare una legge contro la libera professione per chi è eletto in parlamento. Lo sa che la metà dei parlamentari sono avvocati con studi privati che possono avere incarichi anche da governi esteri? Perciò la metà dei parlamentari diventerebbero fuori legge. Aaaaa calè sveiate come dite da voi. Il tuo astio contro Renzi non so da dove viene ma faresti bene a dirlo. Ma forse non lo puoi dire.

IV è Matteo Renzi. I nostri voti non li prenderai, non sarai tu a scegliere chi deve votarti e mi dispiace perché ti stimavo.Calenda, la piu’ grande delusione di questi ultimi anni – gli altri sapevamo che erano il nulla e allora passi, ma questo l’avevamo accettato positivamente, poi si e’ rivelato una ciofeca pazzesca.

Calenda, non dimenticare che Renzi è stato uno dei migliori Presidenti del Consiglio degli ultimi anni. In alcune trasmissioni lei stesso ha sempre sottolineato e rimarcando questa qualità, cosa è cambiato in te nei confronti di Matteo Renzi per dare oggi giudizi negativi?

Comunque tutta questa storia è strana. Tutti contro Renzi. Se Calenda si permette di dire queste cose , cose che in politica difficilmente si dicono , visto che IV è in maggioranza con Draghi e ha creato Conte 2, qualcosa sfugge. Non si è mai vista nella vita repubblicana italiana tutto questo astio nella persona di Renzi. Nonostante Calenda ha bisogno anche dei voti di IV se vuole fare il sindaco di Roma. Pd contro, M5S Contro, Leu Contro, a destra non ci calcolano, quindi che succede ?

Il polo dei liberali e riformisti di centro, e bla bla bla. E dove sono ? Sono tutti contro di noi ?

Faccio fatica a capire tutta questa storia. Rischiamo di rimanere isolati. Non dobbiamo essere solo tifosi. Io sono stato uno dei primi sindaci, ad essere molti anni fa un ADESSO con il camper , e poi in Consiglio Regionale , quando lui era segretario. Qualcosa non va.

QUESTI Non accettano renzi e lo denigrano perché superiore, come possono mai diventare leader se ce uno migliore ?questo il motivo oltre a Calenda ci sono molti altri politici che ragionano cosi , gli interessa essere in AUGE piu dei problemi dell italia .Quindi non si preoccupano di studiare e di fare cose per essere i migliori , basta tagliare la testa a chi e migliore cosi rimangono i mediocri (Calenda sei un bastardo ciarlatano e pezzo di merda .).

Vai a leccare il culo a Zingaretti e company Calenda per noi R Italia Viva è MATTEO RENZI mettetelo bene in testa

Calenda sei Ridicolo noi Renziani non ti voteremo mai. Renzi è il nostro Leader e con il tuo rancoroso atteggiamento andrai poco lontano. ultima modifica: da

