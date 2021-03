Come ogni partito il PD ha bisogno di un leader che decida, ascoltando tutti finchè si può, ma che alla fine decida.

Ma il comportamento ondivago del Pd dentro la crisi del Conte due, con la mezza sponda offerta a Renzi, almeno sulle prime. Ciò detto, è giusto non personalizzare. Il problema, genuinamente politico e oggettivo, più che Renzi, è il renzismo. Ovvero la visione del Pd, della sua identità e della sua missione nel sistema politico italiano. In sintesi: portando alle estreme conseguenze l’ambizione veltroniana di un bipolarismo proteso al bipartitismo (con il corollario del Pd quale partito unico del centrosinistra, che si rifiuta alle alleanze), Renzi aveva conferito al Pd il profilo (ideologico e programmatico) di un partito liberal-democratico.

In quanto quella visione sistemica si portava appresso la convinzione che, nella contesa tra i due schieramenti, la partita si vince al centro. Egli, ora, rovesciato quel disegno sistemico, si propone semmai di rappresentare e organizzare un polo centrista autonomo e distinto posizionato tra la destra e la sinistra.

Contendendo il consenso a Pd e FI, nonché aggregando i cespugli centristi. Un progetto che Renzi, un po’ presuntuosamente, assimila a quello di Macron. Rimuovendo le differenze istituzionali e politiche: Macron era il nuovo, Renzi l’usato sconfitto; FI il partito di Berlusconi, non esattamente un liberale moderato; il Pd, pur sensibilmente ridimensionato, ancora non dissolto come i socialisti francesi; abitato da ex Pci ed ex Dc di sinistra eredi di tradizioni e culture che stanno strette entro un angusto recinto liberale e centrista.

Quando gli avversari di Zingaretti si attribuiscono quasi in esclusiva la nomea di riformisti (un mantra, una parola passepartout, usata solo per bollare gli altri come massimalisti) non fanno i conti con la ricca pluralità delle culture politiche che storicamente hanno dato linfa e anima al riformismo italiano.

Ma soprattutto essi trascurano di situarlo concretamente. In due sensi. In primo luogo, dentro la nuova fase (decisamente più problematica) della globalizzazione intrecciata altresì con la pandemia, che sconsiglia di reiterare vecchie ricette neoliberali, cui si erano convertite anche le sinistre europee.

Sia perché, a fronte dell’acuirsi dei costi umani e sociali della globalizzazione, è lievitata la domanda di uguaglianza e di protezione sociale all’indirizzo dei pubblici poteri. Sia perché, palesemente, l’onda montante dei populismi si è avvantaggiata appunto del peccato di omissione di chi si è mostrato sordo a quella prorompente domanda. Del resto, non si spiega anche così la positiva svolta della Ue, dopo il lungo tempo del mercatismo e dell’austerity?

Me li ricordo quelli che, orgogliosamente, si definivano “montiani del Pd” e che salutavano con incontenibile entusiasmo come cosa di sinistra l’iscrizione del pareggio di bilancio in Costituzione. Tra gli errori del Pd, sin dal suo atto di nascita, sta appunto una sfasatura, cioè la proposizione di ricette non sincronizzate con una fase che era già cambiata: era il 2008, l’anno della grande crisi finanziaria che, muovendo dagli Usa, investì tutto l’occidente, e il Pd a guida Veltroni ancora si attardava nella retorica delle opportunità, dei talenti, delle eccellenze, dell’innovazione.

Mentre, disattesa, già si manifestava una domanda di protezione. Il celebrato discorso veltroniano del Lingotto già scontava quel ritardo. Come stupirsi poi del divorzio con i ceti popolari, del riflusso degli elettori Pd nel ridotto delle aree ztl, del fascino esercitato dai populismi – compresi quelli di destra – percepiti come più sensibili ai bisogni e ai sentimenti di chi sta peggio?

Ma s’ha da situare il riformismo anche in un secondo senso: con riguardo ai concreti rapporti di forza, politici ed elettorali, nel nostro Paese. Ove le destre sono largamente maggioritarie e dunque favorite. Ancorché oggi, nella contingenza, divise nel rapporto con il governo Draghi – nessuno ne dubita – esse si presenteranno puntualmente unite alla prova delle politiche. Tanto più in ragione di una legge elettorale che – è facile previsione – non sarà cambiata.

In questo quadro, chi brandisce l’argomento “prima l’identità poi le alleanze” – una ovvietà alla Catalano – ci è o ci fa. Può un partito attestato intorno al 20% rinunciare alle alleanze, condannarsi di nuovo all’isolamento, preludio della disfatta del 2018? E con chi, in concreto, interloquire se non con la maggioranza che ha sostenuto il Conte due? A meno che si voglia privilegiare l’asse con chi si propone di svuotare il Pd dopo avere affossato il Conte due, di fatto facendo propria la narrazione denigratoria di un governo del quale si è stati attori protagonisti.

Ecco perché urge che il Pd vada a congresso appena possibile, così da tematizzare le differenze in un libero, aperto confronto. L’opposto dello stillicidio di mediocri polemiche quotidiane che sanno più di gioco di posizionamento tutto interno al ceto politico.

Quel congresso che si sarebbe dovuto fare da gran tempo. Spesso si lamentano i limiti della leadership di Zingaretti. Ma essi sono da attribuire a quel mancato chiarimento politico di rango congressuale, assai più che a suoi eventuali limiti soggettivi.