Oggi è una giornata bellissima, con un sole che scalda il cuore. Non è il giorno giusto per fare polemica o per arrabbiarsi. È sempre il giorno giusto, invece, per citare in giudizio Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano vista l’ennesima aggressione di questa mattina. Non c’è da arrabbiarsi. Solo prendere nota, denunciare e aspettare le sentenze. Il tempo è galantuomo

Le campagne diffamatorie contro Renzi sono state così tante che ho perso il conto.

Mi trovo spesso a spiegare a molti di coloro che sottolineano l’ostilità diffusa nei suoi confronti, che probabilmente nessun’altro sarebbe potuto restare in piedi e continuare a essere determinante nonostante quello che gli è stato rovesciato e si continua a rovesciargli addosso.

Ovviamente chi gli è ostile non si fa la domanda più ovvia del mondo: che fine hanno fatto le innumerevoli campagne diffamatorie che ha subito? Scoprirebbero facilmente che non ce n’è una, una sola, che ha rivelato di essere fondata.

Il fuoco di fila è sempre stato molto corposo, e ora che annovera anche il Partito Democratico, ridotto a succursale del M5S, è ancora più ampio (ma quanto è imbarazzante la comunicazione Pd che vuole fare il verso a quella del M5S, risultando un parente povero e poco capace?).

Ma insomma eccoci qui, a subire l’ennesima ondata. Quella sui rapporti con l’Arabia Saudita. Per le risposte di merito, vi rimando alla enews che ho postato ieri. Qui voglio solo invitarvi, come sempre, a non farvi impressionare. Nessuno degli indignati di oggi ha mai sollevato mezzo problema quando parlamentari e politici vari sono andati in pellegrinaggio da Putin, in Cina (esaltata in modo imbarazzante), dallo stesso re saudita, e qualcuno perfino in Corea del Nord. Per non parlare dell’esaltazione dei dittatori di centro e sud America.

Sia chiaro: la questione della violazione dei diritti umani è molto complessa, e ci mette di fronte – come abitanti di democrazie liberali – a contraddizioni fortissime: viviamo in buon parte consumando quello che viene prodotto in dittature illiberali senza diritti del lavoro. A causa di questo, non abbiamo reali “armi” per opporci a quello che ci indigna (vedi il caso Regeni, le sanzioni alla Russia, la vendita di armi, etc etc). Anche la stessa questione del vaccino russo Sputnik V rientra in questo alveo.

E’ una cosa con cui dovremmo fare i conti ogni giorno. Io ci starei. Non ci sto all’utilizzo del tema per l’ennesima campagna ipocrita contro uno solo. Sempre lo stesso. Con l’unico obiettivo di sconfiggerlo coprendolo di fango, visto che con la politica non riescono nemmeno a sfiorarlo.