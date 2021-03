Conte, l’Uomo della Coincidenza. Dove non c’è una soluzione e dove le debolezze reciproche si moltiplicano, “Giuseppi” entra prepotentemente in gioco. Un deus ex machina calato dal basso.

1)Ma basta con questo azzeccagarbugli che ha avuto il solo merito di trovarsi al posto giusto nel momento giusto.

La sua vera dicitura è : uomo di mezzo.Come tale può stare da tutte le parti. Se Draghi riuscirà a traghettare il Transatlantico Italia fuori dalla tempesta, ho idea che per lui non ci sarà un gran futuro.Solo i signori del Fatto Quotidiano ( che non ne hanno mai azzeccata una,nemmeno la scilipotata) organo dei grillini,possono tessere le lodi.Nel Conte 1 ,birillo dei due cacicchi che aveva nominato ” vice” ,nel Conte 2 , si è messo a fare il super man canterino da tutte le parti,ed è finito col tavolinetto in mezzo alla strada

Non è che Conte debba “decidere chi è”: dovrebbe semplicemente comunicarlo al pubblico. e c’è da scommettere che, quando lo farà, perderà popolarità molto rapidamente, a parte quella che ha tra i pentastellati orfani di una guida e tra i bimbi di Conte in servizio permanente ed effettivo.

Conte è rimasto al potere tre anni senza mai prendere una posizione che fosse sua e non del partito della sua coalizione che strillava di più. lo ricordiamo sorridente a fianco di Salvini mentre approvava i decreti-sicurezza, e altrettanto sorridente a fianco di Zingaretti mentre li cancellava l’anno dopo; lo ricordiamo congratularsi con Trump dicendo che i loro governi erano entrambi “i governi del cambiamento”, e lo troviamo meno di due anni dopo a dire che l’agenda Biden è la sua agenda; lo ricordiamo a dire che il sovranismo è in Costituzione e poi lo troviamo a tessere le lodi dell’europeismo; lo vediamo al governo con la Lega, poi al governo col PD e Renzi, poi col PD meno Renzi, poi (nelle intenzioni) coi Mastella e Ciampolillo, poi (ancora nelle intenzioni) di nuovo con PD e Renzi. un uomo buono per tutte le stagioni, un individuo in grado di indossare un abito diverso a seconda della convenienza e dell’aria che tira. ma mai una volta che abbia detto cosa pensa lui.

è europeista? sovranista? socialista? liberale? liberista? di destra? di centro? di sinistra (su questa si è un po’ sbilanciato, salvo dimenticarsene quando varava le leggi del Conte I)?

solo un partito allo sfascio come i 5S, privo da sempre di un’identità e ora pure dei suoi totem tradizionali, può pensare di farne il proprio leader; e solo un partito privo di leadership e di strategia diversa dal fare il morto e stare a galla come il PD può averlo scambiato per il “punto di riferimento” di qualunque cosa.

Chiunque con buon senso e non con la pancia avrebbe gestito il 2020 più o meno nello stesso modo.

Nei suoi discorsi il suo tempo preferito è sempre stato il futuro … vedremo, faremo, o la perifrasi … stiamo analizzando, stiamo provvedendo, stiamo studiando …nei suoi discorsi cambiava la persona a seconda di quanto popolare fosse quello che stava dicendo.

quando voleva mostrare di essere decisionista e di avere la situazione sotto controllo parlava in prima persona singolare: “ho adottato un decreto”, “ho deciso”, “ho valutato”, etc.

quando adottava provvedimenti potenzialmente impopolari parlava in prima persona plurale, per sottolineare che non era solo una decisione sua: “abbiamo deliberato”, “non consentiremo di uscire di casa”, “non consentiremo spostamenti tra regioni”.

quando voleva presentarsi come l’Immenso Statista parlava in terza persona riferendosi alla sua carica: “il Presidente del Consiglio ha ben presente la situazione”, “il Presidente del Consiglio non si abbassa a certi giochi di Palazzo”, etc.

quando c’era da assumersi responsabilità parlava invece in terza persona nel senso che dava la colpa a qualcun altro perché lui aveva fatto tutto benissimo.Mi dispiace deludervi GRULLI SERRARI, ma non ne ha! Non è irriverenza, nè tantomeno scempiaggine chiamasi ANALISI ma se siete seguaci di una setta capeggiata da un comico, non lo capirete MAI! A voi possono darvi le story telling di casalino, che ormai sta frequentando tutti i salotti televisivi, gli mancano solo i meteo………il che spiega bene l’inconsistenza del personaggio.D’altra parte cosa aspettarsi da uno che ha governato prima con Salvini e poi con Fratojanni e che poi era pronto a farlo pure con gli Scilipoti di turno. E dire che il traditore per i suoi agiografi sarebbe stato Renzi.

Credeva di essere insostituibile, un genio della politica, il Salvatore della Patria dal covid…poi è arrivato Renzi e, con il suo 3% nei sondaggi e l'approvazione di Mattarella, con un soffio lo ha spazzato via.

