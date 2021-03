Mandare a casa l’immobilismo l’incompetenza non è un golpe e consapevolezza della situazione drammatica.

L’infantilismo della politica alienata: ovvero chi causa del suo mal ……

Se fosse vero, che vi è stato un simil-golpe contro Conte, bisognerebbe identificarne “i Golpisti potenziali”: il primo sospetto è Italia Viva che ha innescato la crisi del Governo Conte, ma allora la stragrande maggioranza dei governi che non sono durati un’intera legislatura sono stati vittime, di un golpe.

Non male come reiscrizione della storia della maggioranza dei governi della Repubblica, che sono giunti alla fine naturale.

Se invece non è così, non si può urlare al golpe, o denunciare l’abuso di posizione dominante da parte di un partito di cui nel tentativo di ridicolizzarlo, se n’è enfatizzata l’esiguità elettorale.

Se la sua azione sbaraglia l’azione di contrasto, di tutto il resto del governo, che al grido di Mai Più con Renzi tenta di metterlo in mora; fallendo ogni tentativo di trovare un sufficiente appoggio parlamentare alternativo.

Uno dei capisaldi della Politica pragmatica di tutti i tempi, è che se il tuo nemico è troppo forte per poterlo distruggere, allora è opportuno valutare la possibilità di allearti con lui.

Ma invero la lettura di una situazione raramente è univoca, per cui forse è opportuno porsi la domanda è diabolicamente abile l’avversario, o siamo deboli noi nell’identificare le possibilità alternative che si è desolatemene lacunosi nella capacità di applicare.

Per carità il PD ha pieno diritto di scegliere in completa autonomia, su quale visione strategica muoversi. Tuttavia vi è la necessità di essere chiari rispetto agli elettori, è contradditorio l’atteggiamento d’appoggio del governo Draghi, mantenendo la nostalgia per il Conte Bis, dopo aver fortemente sponsorizzato il Conte Ter poi abortito dagli sviluppi politici, ma forse dopo ieri tornato in qualche modo d’attualità

Draghi otterrà dei risultati, la sua competenza ed esperienza, ne danno certezza, per cui scommettere sul suo fallimento, soprattutto se palesemente risultasse un auspicio che non trova riscontro nella realtà, potrebbe obbiettivamente diventare penalizzante per chi si dimostrasse alleato troppo tiepido ed ondivago.

Sto pensando all’interesse del Paese e non certo, a quello partigiano di Italia Viva.

Stefano Federici