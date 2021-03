Queste parole non sono di Giuseppe Conte, al termine del vertice con l’astronauta Grillo e gli altri capoccioni Cinquestelle, anche se potrebbero essere state pronunciate esattamente da lui. Sono, invece, di Donald Trump, anche lui come l’amico Giuseppi tornato alla ribalta e pronto alla riscossa politica, guarda che combinazione, nello stesso giorno della nascita del partito post grillino fondato a Bibbona, la Mar-a-Lago di Beppe Grillo.

Trump ha detto a una conferenza di conservatoroni americani in Florida, la grande Bibbona dell’ex presidente, che lui c’è ancora, che non è stato sconfitto, che non è affatto finita. Si candida o almeno fa credere che si candida al prossimo giro, non ci vuole stare, così come il collega sore loser Conte si candida a guidare l’alleanza strategica Bibbona-Bibbiano alle prossime elezioni con un Pd che, dopo la mortificante capitolazione nell’anno di governo e la strategia dell’#avanticonConte dettata da Casalino, al “populismo castista” dei grillini, un ossimoro da far impallidire quello delle “convergenze parallele”, ormai può cedere soltanto le chiavi di casa e la leadership elettorale della sinistra, in un finale da spettacolo di varietà.